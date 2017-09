Krönika: En mindre lyckad 50-årsfest

Tårtkalas och hedrande av en legend var det fina med kvällens tillställning.

Resten hamnar på förbättringslistan.

Tårtkalas och Champis välkomnade de 5523 besökare som kom till Gavlerinken ikväll. En tråkig publiksiffra kan man tycka för en premiär, men den här texten ska inte handla om det.En minnesstund för en av de största ledare i Brynäs IF’s historia, Breit Hellman fick inleda kvällen. Ni som läser mina texter vet vad jag tycker om att lyfta fram historien som fått Brynäs dit föreningen är idag – Breit Hellman är en person vi ska tacka oerhört mycket. Brynäs förste talangscout som såg till att Brynäs IF var bland dom stora, och är än idag.Brynäs hedrar Breit HellmanJag hade förstås hoppats på att den här krönikan skulle handla om 50-årskalas. För matchen var tillägnad Breit, så enkelt skulle det bli – men jag tillägnar Gavlerinkens 50-åriga historia till honom istället.Det är han värd!Kvällen bjöd också på en dos av härlig skridskoåkning den här matchen. Ett starkt skridskoåkande lag brukar få utvisningarna med sig, och Brynäs fick spela numerärt överläge tre gånger innan ens tio minuter av matchen var spelade.Den tredje gången gillt fick Jonathan Granström sätta dit 1–0-målet, säsongens första i Gävle.Tidigt på säsongen är det dock, och precis som jag skrev efter matchen mot Växjö händer det lätt att man tajming och positioner i spelet blir fel. Lite som när HV71 Robin Figren får ett drömläge att näta bakom David Rautio – vackert mål, det måste jag ändå ge Figren.HV71, regerande mästarna är et svårslaget lag i år trots deras totala nykonstruerade lag. När Max Wärn sätter 2–1 till bortalaget hamnar Brynäs i ett drygt momentum där mycket av ingenting hände.Slarv i egen zon kvarstår, och HV71 började åka mer och med skridskor. Det är dock glädjande att se detta Brynäs fortfarande som ett lag som inte viker ned sig under matchbildens motgångar – och sånt ger resultat!Jonathan Granström skriver ner ett andra mål i protokollet med bara 6:15 kvar av matchen.Åh Brynäs forceringar i slutminuterna gav HV-målvakten Jonas Gunnarsson rejält med arbete att utföra. Kan tycka att Brynäs var värda en kvittering.Med knappa två minuter kvar tog Melin sin första Time out för säsongen, Rautio lämnar och Topi Jaakola droppade iväg pucken sådär jobbigt rakt mot 4–2 till bortalaget.Brynäs fick inte till sitt spel ikväll. Mycket kvarstår av jobbet. Såhär firar man inte en 50-åring, inte på långa vägar. Men Gavlerinkens historia lever vidare. Vi glömmer kvällens match och skriver nytt blad redan imorgon.Jonathan Granström, fortfarande så älskad av hemmafansen, fortfarande en viktig profil och spelare på isen.Jag saknade guldveporna och legendarerna som alltid prytt Gavlerinkens tak. Ny ljudanläggning tar plats, jag vet. Men Brynäs och Gävles kulturhistoriska hockeyarv måste upp igen!