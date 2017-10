Krönika: I motgång är oken tunga att bära

Regnet har öst ner i Gävle under flera dagar. Någon sade mest nederbörd i hela Sverige.

Igår efter 8–2-förlusten var det lika stormigt på planen som utanför Gavlerinken.

Något behövdes göras.

Och Bengtzén gjorde något.





Det undermåliga försvarsspelet, mentalt oförberedda målvakter (ja, lite så kändes det faktiskt), och ett helt kollektiv som rasade samman.



När röken hade lagt sig kom Melin med orden ”vi gör vår bästa match hittills”. Samtidigt som Gävlepubliken buade åt spelarna och de mest aktiva supportrarna står vidskepliga och undrar vart deras Brynäs är någonstans.



Det blev en lång natt i Gävle.



Men just idag under förmiddagen kikade höstsolen fram och från åsen uppe på Gavlehov kom beskedet: Roger Melin har fått lämnat sitt uppdrag.



Jag ska inte vända någon kappa efter vind. Jag trodde att Melin var rätt tränare att axla det stora ansvaret efter



Jag hade fel.

Stefan Bengtzén hade fel.



För hur det än går att vrida och vända på detta så har Brynäs varit ett stort misslyckande.



Nu har Melin fått avgått – och det var det enda rätta för Brynäs. Såklart ett tungt besked mot en människa som utan tvekan försökte sitt bästa. Men den här branschen är lika tuff som matcherna ute på isen.



Precis som jag skrev i min krönika tidigare är ett tränarbyte ett sista drag till någon form av förändring. Om det så handlar om att byta spelsystem eller för att röra om och få gruppen att vakna till.



Brynäs assisterande tränare Tommy Sjödin tar över rodret med stöd från den trogne Janne Larsson. Det blir den duo som får försöka hålla skutan flytande när kaptenen fallit över bord.



Det finns ingen oro för detta. Både Sjödin och Larsson sitter med stor hockeykunskap och vet vad som gäller. Vi vet inte hur länge den här konstulationen kommer få ta ansvaret. En rekryteringsprocess kan i värsta av världar ta sin tid. Det ska heller inte värvas för värvandets skull. Trots det pressade läge hoppas jag att noggrannhet och eftertänksamhet råder i klubben.



Jag såg någon krönikör som hävdade att det var dags för Stefan Bengtzén att avgå. Lugn i båten nu. Sådana åtgärdar hade bara varit dumheter. Bengtzén är fortfarande en skicklig sportchef. I den här branschen gör även dem bästa misstag.



Det påstås att i motgång är oken på axlarna tunga att bära.



Igår var det extra tungt.



Låt oss därför blicka framåt. Brynäs har markerat för en förändring.



Kanske får vi se något redan imorgon när laget åker upp till Skellefteå.



En liten "Sjödda-effekt" hade aldrig varit fel. Det var ett aktivt val att inte skriva en krönika efter gårdagens match. En sådan text hade bara fokuserat på allt som inte fungerande – och det var verkligen allt.Det undermåliga försvarsspelet, mentalt oförberedda målvakter (ja, lite så kändes det faktiskt), och ett helt kollektiv som rasade samman.När röken hade lagt sig kom Melin med orden ”vi gör vår bästa match hittills”. Samtidigt som Gävlepubliken buade åt spelarna och de mest aktiva supportrarna står vidskepliga och undrar vart deras Brynäs är någonstans.Det blev en lång natt i Gävle.Men just idag under förmiddagen kikade höstsolen fram och från åsen uppe på Gavlehov kom beskedet: Roger Melin har fått lämnat sitt uppdrag.Jag ska inte vända någon kappa efter vind. Jag trodde att Melin var rätt tränare att axla det stora ansvaret efter Thomas Berglund s segertåg. Melins erfarenhet skulle hjälpa Brynäs att ta nästa stora steg.Jag hade fel.Stefan Bengtzén hade fel.För hur det än går att vrida och vända på detta så har Brynäs varit ett stort misslyckande.Nu har Melin fått avgått – och det var det enda rätta för Brynäs. Såklart ett tungt besked mot en människa som utan tvekan försökte sitt bästa. Men den här branschen är lika tuff som matcherna ute på isen.Precis som jag skrev i min krönika tidigare är ett tränarbyte ett sista drag till någon form av förändring. Om det så handlar om att byta spelsystem eller för att röra om och få gruppen att vakna till.Brynäs assisterande tränare Tommy Sjödin tar över rodret med stöd från den trogne Janne Larsson. Det blir den duo som får försöka hålla skutan flytande när kaptenen fallit över bord.Det finns ingen oro för detta. Både Sjödin och Larsson sitter med stor hockeykunskap och vet vad som gäller. Vi vet inte hur länge den här konstulationen kommer få ta ansvaret. En rekryteringsprocess kan i värsta av världar ta sin tid. Det ska heller inte värvas för värvandets skull. Trots det pressade läge hoppas jag att noggrannhet och eftertänksamhet råder i klubben.Jag såg någon krönikör som hävdade att det var dags för Stefan Bengtzén att avgå. Lugn i båten nu. Sådana åtgärdar hade bara varit dumheter. Bengtzén är fortfarande en skicklig sportchef. I den här branschen gör även dem bästa misstag.Det påstås att i motgång är oken på axlarna tunga att bära.Igår var det extra tungt.Låt oss därför blicka framåt. Brynäs har markerat för en förändring.Kanske får vi se något redan imorgon när laget åker upp till Skellefteå.En liten "Sjödda-effekt" hade aldrig varit fel.

0 KOMMENTARER 384 VISNINGAR 0 KOMMENTARER384 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@svenskafans.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-10-13 11:38:00 viktor.alner@svenskafans.comPå Twitter: @ViktorAlner2017-10-13 11:38:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-10-13 11:38:00

Brynäs

2017-10-13 10:39:00

Brynäs

2017-10-12 23:25:00

Brynäs

2017-10-12 21:16:15

Brynäs

2017-10-12 14:27:00

Brynäs

2017-10-12 00:03:00

Brynäs

2017-10-10 13:47:00

Brynäs

2017-10-07 18:44:03

Brynäs

2017-10-07 14:53:24

Brynäs

2017-10-05 21:21:00

ANNONS:

Regnet har öst ner i Gävle under flera dagar. Någon sade mest nederbörd i hela Sverige. Igår efter 8–2-förlusten var det lika stormigt på planen som utanför Gavlerinken. Något behövdes göras. Och Bengtzén gjorde något.Efter 8–2-förlusten igår mot Skellefteå har Brynäs valt att ta bort Melin i rollen som huvudtränare.Plattmatch mot Skellefteå. Brynäs blev fullständigt överkörda ikväll inför en publik som buade ut Brynäs.Här hade jag förberett en ingress bestående av ord som trendbrott, bryta mönster, attityd osv men jag kan inte ens själv ta en sådan inledning på allvar efter att ha bevittnat kvällens match. Skellefteå kör över Brynäs fullständigt utan att ens behöva vara speciellt bra. Målen trillar in från alla vinklar och på alla sätt som går och jag blir uppriktigt orolig när jag ser Brynäs spel fallera totalt. Kapten Blomqvists blick när han intervjuas mellan period två och tre indikerar också att det är nEfter en rent ut sagt bedrövlig insats mot Färjestad senast är det dags för Brynäs att bevisa att man är ett lag för övre halvan av SHL.Just nu gäller det att ta avstamp i det som är positivt för Brynäs del. CHL får trots sin anonymitet ses vara en språngbräda för Brynäs att ta sig in i SHL-spelet igen.Brynäs är klara för playoff men kan säkra gruppsegern och därmed gynnsammare lottning, genom att ta minst en poäng.Brynäs åkte till Karlstad för att försöka spinna vidare på de tre senaste vinsterna.Brynäs vill fortsätta sin nystartade vinnarväg. Idag hälsar de på formstarka Färjestad.3-1 vinsten mot Karlskrona gav mersmak. Den här matchen hade lika gärna kunnat slutat med tennissiffror.