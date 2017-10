Segertåget som stannade

Det blomstrande segertåg från Gävle i våras drabbades av signalfel och blev stillastående när hösten kom. Efter förändringar är felet borta och man är redo att ge sig av igen.

Nattåget från Luleå inkommer dundrande till Gävle Centralstation i våras. Tåget har under senaste året gått friktionsfritt och är ett av landets bästa tåg. Tåget ska fortsätta sin resa på den inslagna vägen att vara ett av Sveriges bästa tåg. Lokföraren längs fram i tåget har varit auktoritär och högljudd, ingen av passagerarna har klagat. Samtliga har suttit still på sina stolar, lyssnat på den som styr tåget och gjort det man blivit tillsagd att gör.



Vid stoppet på Gävle Centralstation byter tåget förare. Den lokföraren som har utvecklas längs resans gång och blivit favorit på tåget, får hemlängtan. Han packar ihop sina saker och sätter sig på nästa tåg tillbaka mot Luleå.

Sveriges näst bästa tåg, sett till förra året, står då plötsligt utan förare. Utan någon riktig ledare. Passagerarna i tåget börjar oroligt vrida på sig i stolarna när de ser deras lokförare lämna tåget på perrongen. Oron blir som högst bland resenärerna i första klass då den mest lysande personen ställer sig upp och kliver av tåget, som väntat ska denna person inte åka med längre utan vill testa lyckan på andra sidan Atlanten. Tillsammans med honom kliver också ett tvillingpar av tåget som under resans gång blivit uppgraderade från andra klass till första klass, de kliver istället på tåget som ska resa ner mot Göteborg.



Nu blir samtliga resenärer otåliga och vill veta vad som egentligen händer.

Då går högtalarsystemet igång.



-Lugn allesammans! När som helst kommer en ny lokförare som kan hjälpa oss fortsätta på den inslagna vägen som ett av Sveriges bästa tåg, säger den store konduktören på bred värmländska.



Tåget förblir stillastående en stund. Det börjar viskas i vagnarna om att den första lokföraren, en ung och spännande Amerikan ska ha blivit förfrågad att styra detta potentiella segertåg. Dock visade det sig att just denna Amerikan inte hade någon avsikt att stanna på de svenska järnvägarna, utan han var bara här för att samla på sig erfarenhet innan han skulle vända hem till Nordamerika.



Plötsligt sprakar det i högtalarna igen.



-Tack för ert tålamod, jag har nu hittat vår lokförare som ska styra detta tåg under de närmaste åren. Han är lugn, trygg och han dragit i spakarna för precis detta tåg tidigare under sin yrkeskarriär, säger samma värmländska konduktör.



Ganska tidigt efter den rutinerade föraren kliver på tåget börjar de rulla, tryggheten i vagnarna börjar återigen infinna sig och framsätet i förstaklass intas av en kringflackande Amerikan direktimporterad från Ryssland. Platserna som tidigare upptogs utav tvillingarna fylls aldrig utan tåget tar in mer folk i andraklass istället. Inledningen på resan går helt enligt planerna, hela tåget fortsätter på samma spår som den tidigare planerat. Samtliga verkar tillfreds med den nye lokföraren.



När det sedan börjar bli allvar, när den nye chauffören ska visa vad hans rutin för denna räls och detta tåg är värt så börjar det fela. Signalfel, spårspring och bromsar som inte släpper. Tåget börjar sakta in och blir passerad av andra tåg, en efter en.

Konduktören som sedan intaget av den nye lokföraren släppt över det mesta av ansvar till honom, har nu satt sig i sin egen lilla kupé och inväntar meddelande om vad det är som händer. Inget meddelande kommer. Konduktören börjar svettas och känner tidigt hur detta kan bli ett problem ifall tåget inte börjar rulla på som vanligt igen. Resenärerna i vagnarna börjar återigen skruva på sig och undrar vad som händer. Samtliga passagerare ställs inför ett dilemma, ska de göra vad de kan för att hjälpa tåget framåt eller ska de sitta still och invänta signal från lokföraren?



-Vi behöver någon som säger åt oss vad vi ska göra, säger en person i andra klass.



-Det här hade aldrig hänt med den tidigare lokföraren, säger en annan.



Med på tåget sitter även två tågklarerare, låt oss kalla dem Tommy och Janne.

Tommy och Jannes uppgift som tågklarerare har under de senaste åren varit att övervakat tågets rörelse. När tåget rullar enligt plan så är det mest övervakningsarbete som gäller, men i den situation som nu råder behöver de agera. De måste tillsammans färdigställa en plan för att få tåget att börja rulla igen och börjar tillsammans skriva ett meddelande till tågets konduktör.



I ett meddelande till den store konduktören skriver Tommy och Janne:

Vi har sett tendenser att detta tåg inte följer tidschemat längre.

Tåget går minst sagt ryckigt och medresenärerna börjar bli otåliga.

De har förlorat sitt förtroende för den nuvarande tågföraren och det kommer inte dröja längre innan de gör något åt saken.

OM detta skulle bli verklighet så står vi bakom det beslut du än tar och du ska veta att vi är fullt kapabla till att styra detta tåg till näste förare fastställs .



Den värmländske konduktören känner vibrationerna i vagnarna samtidigt som han läser Tommy och Jannes meddelande. Det kommer knappast som en chock för honom själv heller, trots att det var konduktören själv som plockat in den rutinerade lokföraren så känner även han att tåget inte alls går harmoniskt. Han slits mellan hopp och förtvivlad, borde han agera eller borde han sitta lugn. Svettdropparna i pannan blir allt fler när han känner att tåget han nu sitter i står helt still och efter ytterligare ett tåg passerat får passagerarna nog. Tillsammans stormar de in till den lilla kupén där den värmländske konduktören sliter sitt hår och undrar hur de kunde gå så fel. Samtliga passagerare meddelar att de tappat all förtroende för den nuvarande chauffören, det kan inte längre fortsätta på detta sätt och de kan inte längre färdas på ett tåg utav en person de inte längre tror på.



Samtliga medresenärer står bakom den store konduktören när han kliver in i förarhytten för att meddela om att det sätt som föraren styr detta tåg inte längre fungerar. Att tåget inte alls längre går framåt utan mera bakåt, och att det inte är acceptabelt för ett tåg i den kalibern. Konduktören säger motvilligt att de kommit till vägs ände och det är nu dags för den gamle lokföraren att kliva av sitt uppdrag.



-Men... Jag styr detta tåg precis som samma sätt jag styrt tåg i alla år, detta kan knappast komma som någon överraskning. Det var på dessa grunder jag fick möjligheten att styra detta tåg, säger den då uppgivna föraren.



Trots dessa ord får chauffören kliva av tåget med omedelbar verkan, långt innan det var planerat att denna resa skulle sluta.



Nu rullar samma tåget vidare med Tommy och Janne bakom spakarna för tillfället, de ska tillsammans lyckas rulla igång detta segertåg igen och återigen visa att man är en utav Sveriges bästa tåg.