Bergs kanon gav BHF 2 poäng mot Arboga

BHF tog 3e raka segern när man besegrade Arboga efter förlängning

Tillbaka på hemmaplan igen för Borlänge Hockey och motståndare på söndagseftermiddagen var jumbon IFK Arboga. Ett lag som försöker hitta spelet och poängen och som visade att man verkligen inte skulle komma till Borlänge ishall för att försöka vara någon slagpåse. Efter en riktigt väl genomförd bortamatch var man nära att ta alla 3 poängen men slutade med suddenförlust.Matchen:Borlänge inledde matchen piggt de första minuterna men efter att man dragit på sig en utvisning när man var för många spelare på isen vände matchbilden och gästerna tog kommandot. Var det bättre laget hela första perioden och såg ut att man ville vinna matchen.0-1 kom således helt rättvist när BHF tappade bort en fristående Oliver Nordmark på bortre stolpen och Dennis Folke hittade fram med en passning till Nordmark som inte gjorde några misstag.skott 8-13Tränare Dennis Hall hade nog ett rejält snack med laget i periodpaus för i den andra satte man upp ett högre tempo vilket gjorde att Arboga drog på sig 5 raka utvisningar. Bland annat fick BHF chansen i spel 5 mot 3 i 1.20 men det blev alldeles för mycket passningar och dålig trafik framför mål så när skotten kom mot duktige Lukas Klarström i bortakassen så gjorde han sig stor och lätt kunde ta puckarna.Klarström kunde dock inte hålla ut. Efter en tilltrasslad situation framför mål hamnade så småningom pucken hos kapten Kalle Östman som skickade in kvitteringen.Kallduschen kom dock omgående när BHF gick bort sig och bortalaget fick ett 3 mot 1 läge och backen Simon Sandström gav återigen Arboga ledningen bara 19 sekunder efter BHFs kvittering. Arboga fick sedan ett resultatlös powerplay och hade ledningen inför slutakten.skott 23-7Borlänge låg på tidigt för en kvittering i den sista akten men Arboga spelade smart och låste fast hemmalaget ute i hörnen och skämdes inte heller för att lägga sarg ut för att få bort BHFs press.Även i den tredje akten drog gästerna på sig utvisningar och 3 raka powerplay för BHF som inte fick hål på Klarström i målet. Närmast var återigen kaptenen Kalle Östman som sånär styrde in ett skott.När sedan BHF drog på sig utvisning med knappa 4 minuter kvar var det inget som talade för att BHF skulle kunna ta med sig poäng från matchen. Då i boxplay skickade tränare Hall in sina mest offensiva spelare och det skulle bli ett lyckodrag. Kalle Östman vann kampen mot 2 bortaspelare och serverade Lucas Venuto som lurade både sin back och målvakten Klarström innan han med en backhand skickade in kvitteringen snyggt till 2-2.BHF blev fulltaligt och backen Mathias Wiklund fick ett gyllene läge att även avgöra för BHF när man smög med upp i ett anfall och fick pucken i slottet men skottet tog mitt i magplattan hos Klarström och 2-2 efter ordinarie tid.skott 15-4Jim Jakobs ordande i förlängningen ett powerplay för hemmalaget och denna gång small det. Och som det small. Backen Hampus Berg tog några steg in i banan med fart och dunkade in 3-2 i bortre krysset helt otagbart för Klarström och ordnade bonuspoängen för BHF.skott 2-0skott totalt 48-24utvisningar BHF 7x2 Arboga 12x2domare Thomas Mccarthypublik 339En bra match från gästande IFK Arboga som jag personligen har svårt att förstå varför de ligger sist i tabellen. Är finurliga och har bra fart men drog i denna matchen på sig alldeles för många utvisningar och det straffade sig till slut.Ett BHF som inte gjorde sin bästa match men ändå starkt att vända på steken i det prekära läge man också hade med en sen utvisning. Man borde dock ha gjort fler mål på alla sina lägen man hade och höja pucktempot i powerplay istället för att sänka det. Arboga låg dock bra med i skottlinjen vilket gjorde det svårt för hemmalaget.I och med segern ligger BHF kvar på sin 5e plats med 2 poäng upp till närmaste konkurrent Västerås som överraskande förlorade hemma mot Kumla och åkte därmed på sin andra raka förlust.Efter 3 raka bortamatcher och sedan igår en hemmamatch för BHF så väntar nu återigen 2 raka bortamatcher för BHF. Närmast är Grums på onsdag kväll.