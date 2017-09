BHF Support-TV, Intervju med Jim Jakobs efter förlusten mot Mariestad samt intervju med hemvändaren Oliver Eriksson om att vara tillbaka i BHF

Borlänge kunde inte rå på Mariestad under söndagens hemmamatchBorlänge Hockey möter Mariestad på hemmaplan under söndagseftermiddagenBorlänge vann komfortabelt i Värmland mot Forshaga med siffrorna 2-7En resa till Värmland väntar för BHF ikvällGästerna Lindlöven tog hem segern i seriepremiärenBorlänge Hockey har seriepremiär hemma mot Lindlövens IF och där bjuds det till gratis inträde