Borlänge tog första segern i Skövde, nollade hemmalaget

BHF tog äntligen hem en seger borta mot Skövde och gjorde en riktigt bra bortamatch

Lördagsmatch för BHF och tyvärr kunde inte Marcus Linderborg vara med i truppen men det var ändå ett glädjeämne då Marcus "Mackan" Andersson var tillbaka och gjorde sin första match denna säsong efter sin långa rehabilitering efter operation. Marcus tog Linderborgs plats mellan Sebastian Bengtsson och Joel Källström Englund.Det var den firman som skulle göra första målet men det dröjde till den andra perioden då den första slutade mållös. BHF var det bättre laget men det skapades inte några riktigt heta lägen förutom att lagen hade en varsinn ramträff.skott 6-10I den andra perioden tog alltså BHF ledningen. Marcus Andersson hittade Kasper Lindqvist på backplats som skickade in en puck mot mål och framför målet stod Sebastian Bengtsson och styrde in ledningsmålet. Det 8e målet för lagets bästa målskytt.Marcus Andersson hade också ett jätteläge att göra mål då han fick pucken serverad Bengtsson mitt i slottet men hemmalagets målvakt Tim Hultstrand fick upp sin plock och styrde pucken utanför.Sen började utvisningarna komma på rad. 6 utvisningar efter varandra där lagen turades om att spela med en man mer eller mindre på banan. Men målvakterna höll tätt och man spelade väldigt bra båda lagen i boxplay. Men i periodens sista powerplay ökade BHF på sin ledning till 0-2 genom Joel Källström Englund som höll sig framme när hemmaspelarna inte fick ur pucken ur zon.skott 6-5Matchen avgjordes tidigt i den sista akten när Nils Eriksson serverade Kalle Östman som åkte sig fri och stänkte dit trean vid målvatktens högra stolpe redan efter 1.13.BHF kontrollerade sedan matchen och var närmare att öka på sin ledning än Skövde var på väg att komma ikapp. De lägen som uppstod hanterade Marcus Hellgren Smed lugnt och höll sin andra raka nolla. Joel Källström Englund avslutade målskyttat när han i öppen kasse fastställde slutresultatet till 0-4.skott 7-9skott totalt 19-24utvisningar Skövde 6x2 BHF 6x2En mycket bra bortamatch för BHF där man inte lät hemmalaget komma in framför mål och skapa oreda. Bra hemjobb från alla spelare så man kunde vinna tillbaka pucken fort och man fick även långa anfall vilket gjorde att man tröttade ut hemmaspelarna.Kanske den bästa matchen för säsongen så här långt. Det var alltså BHFs 6e raka seger och nu tog man sig förbi Västerås upp på en 4e plats. Dock kan Västerås ta tillbaka den redan idag men man närmar sig topp 4 alltså och går ifrån lagen underifrån.Nämnvärt som tidigare alltså så bröts också sviten med att matcherna mellan BHF och Skövde alltid vinns av hemmalaget. Nu var det alltså BHF som bröt den trenden genom att ta en bortaseger.Nu väntar en hemmamatch för BHF när man tar emot Kumla i Borlänge ishall på TORSDAG! Inte en onsdagsmatch alltså. Välkomna då.