Jim Jakobs bombade in 1-0 men förgäves då gästande Mariestad ändå till slut vann med 2-5

Förlust trots smakstart mot Mariestad

Borlänge kunde inte rå på Mariestad under söndagens hemmamatch





Matchen:



Pang sa det från blålinjen efter 19 sekunder. Sedan stod det 1-0 till hemmalaget när assisterande kaptenen Jim Jakobs skickade fram släggan. Drömstart och Borlänge trampade på ordentligt i inledningen och tryckte fast gästerna i deras egen zon.



Men pressen avtog då Oliver Erixon drog på sig 2 raka utvisningar tätt inpå varandra och detta gav momentum till gästerna.



Även om inga mål föll i powerplayen så tog man över matchbilden och rättvist kvitterade man också tillställningen när BHF tappade bort matchens kung Eddie Davidsson i slottet.



1-1 var i underkant och Marcus Hellgren Smed höll sifforna nere.



skott 7-13



Den andra perioden var betydligt bättre för BHF då man också höll sig från botbänken. Man skapade flera bra lägen och 2-1 kom också rätt logiskt då Zebastian Bodini ordnade en strålande passning till Nisse Eriksson som satte sitt första mål för säsongen.



Dock blev ledningen kortvarig när BHF slarvade och Eddie Davidsson gjorde sitt andra för kvällen.



Perioden såg ut att även denna sluta 1-1 men i slutskedet rullade man upp BHF försvaret och gästerna tog ledningen med 47 sekunder kvar till pausvila.



skott 13-11



Borlänge jagade frenetiskt efter en kvittering och gästerna började dra på sig utvisningar. Men förre BHF målvakten Tobias Sandberg spelade storartat och visade att släkten är värst när han tog puck efter puck. Den ena värre än den andra.



Bästa chansen fick Emil Johansson att kvittera när han lurade Sandberg och bara hade att sätta pucken i mål men Sandberg (lite turligt) lyckades avstyra läget.



Istället för kvittering så stack gästerna upp med ett anfall och Eddie Davidsson satte sitt 3e för kvällen fram till 2-4. Davidsson avslutade sedan målskyttet med sitt FJÄRDE för kvällen när han fastställde slutresultatet till 2-5 i öppen kasse.



skott 13-9



skott totalt 33-33

utvisningar BHF 4x2 Mariestad 4x2 1x5 1x20

domare Daniel Eriksson

publik 358

http://stats.swehockey.se/Game/Events/347596





En tung förlust för BHF där man återigen slarvar en hel del i egen zon vilket gör att Mariestad som för övrigt är ett skickligt lag som tar vara på sina chanser också gör att man inte kan ta en seger. Mot dessa lag går det inte att göra misstag då de straffar sig direkt.



Mariestad gör en stabil bortamatch och vinner välförtjänt även om BHF också hade flertalet bud på att kunna kvittera innan gästerna avgjorde matchen vilket kunnat ge åtminstone 1 poäng.



Nu väntar ny hemmamatch för BHF som på fredag kväll tar emot Köping HC i gyllene rinken. Borlänge Hockey mot Mariestad. Ett riktigt tungviktsmöte i den västra Hockeyettan där 2 spelskickliga lag skulle drabbas samman. 2 lag som börjat med varsin seger och varsin förlust och som haft många heta bataljer. Bra målvaktsspel och effektivitet gjorde att gästerna från Skaraborg kunde åka hem med 3 poäng.Matchen:Pang sa det från blålinjen efter 19 sekunder. Sedan stod det 1-0 till hemmalaget när assisterande kaptenen Jim Jakobs skickade fram släggan. Drömstart och Borlänge trampade på ordentligt i inledningen och tryckte fast gästerna i deras egen zon.Men pressen avtog då Oliver Erixon drog på sig 2 raka utvisningar tätt inpå varandra och detta gav momentum till gästerna.Även om inga mål föll i powerplayen så tog man över matchbilden och rättvist kvitterade man också tillställningen när BHF tappade bort matchens kung Eddie Davidsson i slottet.1-1 var i underkant och Marcus Hellgren Smed höll sifforna nere.skott 7-13Den andra perioden var betydligt bättre för BHF då man också höll sig från botbänken. Man skapade flera bra lägen och 2-1 kom också rätt logiskt då Zebastian Bodini ordnade en strålande passning till Nisse Eriksson som satte sitt första mål för säsongen.Dock blev ledningen kortvarig när BHF slarvade och Eddie Davidsson gjorde sitt andra för kvällen.Perioden såg ut att även denna sluta 1-1 men i slutskedet rullade man upp BHF försvaret och gästerna tog ledningen med 47 sekunder kvar till pausvila.skott 13-11Borlänge jagade frenetiskt efter en kvittering och gästerna började dra på sig utvisningar. Men förre BHF målvakten Tobias Sandberg spelade storartat och visade att släkten är värst när han tog puck efter puck. Den ena värre än den andra.Bästa chansen fick Emil Johansson att kvittera när han lurade Sandberg och bara hade att sätta pucken i mål men Sandberg (lite turligt) lyckades avstyra läget.Istället för kvittering så stack gästerna upp med ett anfall och Eddie Davidsson satte sitt 3e för kvällen fram till 2-4. Davidsson avslutade sedan målskyttet med sitt FJÄRDE för kvällen när han fastställde slutresultatet till 2-5 i öppen kasse.skott 13-9skott totalt 33-33utvisningar BHF 4x2 Mariestad 4x2 1x5 1x20domare Daniel Erikssonpublik 358En tung förlust för BHF där man återigen slarvar en hel del i egen zon vilket gör att Mariestad som för övrigt är ett skickligt lag som tar vara på sina chanser också gör att man inte kan ta en seger. Mot dessa lag går det inte att göra misstag då de straffar sig direkt.Mariestad gör en stabil bortamatch och vinner välförtjänt även om BHF också hade flertalet bud på att kunna kvittera innan gästerna avgjorde matchen vilket kunnat ge åtminstone 1 poäng.Nu väntar ny hemmamatch för BHF som på fredag kväll tar emot Köping HC i gyllene rinken.

0 KOMMENTARER 54 VISNINGAR 0 KOMMENTARER54 VISNINGAR BEPPA

2017-09-24 20:06:22

ANNONS:

Fler artiklar om Borlänge

Borlänge

2017-09-24 20:06:22

Borlänge

2017-09-23 18:34:08

Borlänge

2017-09-21 22:07:16

Borlänge

2017-09-21 22:06:26

Borlänge

2017-09-20 07:19:35

Borlänge

2017-09-18 21:40:33

Borlänge

2017-09-17 21:10:50

Borlänge

2017-09-15 22:16:52

Borlänge

2017-09-13 11:03:15

Borlänge

2017-09-13 10:59:56

ANNONS:

Borlänge kunde inte rå på Mariestad under söndagens hemmamatchBorlänge Hockey möter Mariestad på hemmaplan under söndagseftermiddagenBorlänge vann komfortabelt i Värmland mot Forshaga med siffrorna 2-7En resa till Värmland väntar för BHF ikvällGästerna Lindlöven tog hem segern i seriepremiärenBorlänge Hockey har seriepremiär hemma mot Lindlövens IF och där bjuds det till gratis inträdeMålvakten Oliver Eriksson ansluter till BHF och ersätter därmed Lucas Johansson