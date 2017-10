Lucas Venuto stod för 4 framspelningar i segern mot Enköping

Första linan glänste när Borlänge Hockey besegrade Enköping

Borlänge Hockey besegrade Enköping på bortais med 2-5 under onsdagskvällen





Matchen:



BHF satte omgående högsta press på ett lågt sittande hemmalag och det gav också utdelning efter knappa 6 minuter. När hemmalagets Fredrik Lundin satt utvisad passade lagets målkung Sebastian Bengtsson nätet fram till 0-1, assist Lucas Venuto. 2 minuter senare så presenterade sig första linan och Nils Eriksson satte 0-2 på pass från Venuto och Rasmus Rundgren.



Inför säsongen lämnade Viktor Ehn BHF för Enköping och släkten är värst brukar man ju säga, och precis så var det när Viktor Ehn efter ett snyggt anfall satte reduceringen till 1-2. Men minuten senare ökade Mathias Wiklund på till 1-3 liggandes framför Enköpings kasse.



skott 5-16



Enköping kom ut bättre i mittakten och efter 5.41 kom 2-3 sedan Daniel Andersson ostört fick driva in i slottet och sätta 2-3 högt upp i Oliver Erikssons vänstra kryss.



Borlänge skapade därefter en hel del bra chanser med 2 ramträffar som följd innan Nisse Eriksson satte sitt andra för kvällen, framspelad av Lucas Venuto såklart samt viktiga backen Jim Jakobs.

Borlänge kunde därmed gå till pausvila med tvåmålsledning.



skott 10-13



3.49 in i slutakten kom avgörandet när kaptenen Kalle Östman gjorde 2-5 och självklart gjorde kedjekamraten och banans kung Lucas Venuto assist även på det målet.



Enköping tog time-out strax därpå då Borlänge parkerade nere i anfallzon. Det gjorde att anstormningen lades ner och man spelade egentligen bara av resten av tiden och tog en komfortabel trepoängare.



skott 7-9



skott totalt 22-38

utvisningar Enköping 2x2 Borlänge 2x2

http://stats.swehockey.se/Game/Events/347619





En stabil bortamatch från BHF där man tar med sig alla 3 poängen hem. Man är lite passiva fortfarande i egen zon vissa stunder men man skapar enormt med chanser och får idag även bra utdelning.



I och med segern bibehåller man den 5e och sista platsen för att nå AllEttan. Härnäst väntar en hemmamatch för BHF efter 3 raka bortamatcher. Denna gång gästar IFK Arboga Borlänge ishall. Den matchen spelas på söndag kl 16:00.





2017-10-11 21:40:43

