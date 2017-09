Borlänge Hockey tar emot Köping HC

Inför Borlänge - Köping

Fredagsmatch i Borlänge ishall och Köping kommer på besök





Ett Köping som har inlett serien med 2 vinster och 2 förluster och har därmed 1 match mer spelad än BHF. Man har på dessa 4 matcher gjort 15 mål och släppt in lika många. I den senaste matchen visade man styrka och besegrade Surahammar på bortais med hela 5-0.



Borlänge kommer senast från förlust mot Mariestad med 2-5 och väntar på sin första hemmaseger efter att ha inlett med 2 raka hemmaförluster men besegrat Forshaga på bortais.



Förutom hemmamatch så man man också tillsamman med en av föreningen sponsor Harrys ordnat upp en rolig fredags afterwork.



Harrys kommer tillsammans med Borlänge Hockey bjuda in till after work där man bjudit in förre NHL och landslagsproffset Thomas Forslund som berättar härliga anekdoter från sin karriär. Detta är mellan 16-19 och man kan boka bord på Harrys på tele:0243-217664 eller via mail:



Man kan där köpa ett bra erbjudande för 149:- vilket innebär matchbiljett till BHF-Köping, Harrys Hamburgare samt dryck (öl/vin)



Matchen mot Köping är sedan nedsläpp 19:00. Så ta er ner till Harrys först för att sedan komma ner till hallen och hejja fram våra lirare till säsongens första seger.



2017-09-28 20:55:01

