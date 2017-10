Joel Källström Englund och hans lagkamrater skall försöka åka hem från Grums ikväll med 3 poäng i bagaget

Inför Grums - Borlänge

Borlänge åker på bortamatch igen





Grums är ett lag som BHF mött i division 1 sammanhang tidigare då man för drygt 10 år sedan och bakåt var ett etablerat lag i division 1 och även spelat säsonger i hockeyallsvenskan. Men nu efter 10 år i division 2 där man år efter år hamnat i kval uppåt i seriesystemet så är man alltså tillbaka i finrummet hockeyettan och där har man verkligen inte gjort bort sig.



Man innehar i dagsläget platsen under BHF med 2 poäng upp till AllEttanplats. Man har på sina 8 inledande matcher 4 vinster och 4 förluster. Man har dessutom spelet väldigt bra mot topplag och bara förlorat med uddamålet mot Lindlöven, Mariestad och Skövde.



Ett lag med många bra och rutinerade spelar som Henric Höglund speciellt som man sitt fruktade skott och sin rutin bär detta spännande hockeyettanlag.



BHF kommer alltså från 3 raka segrar varav den sista var mot IFK Arboga på hemmais i söndags när Hampus Berg avgjorde i förlängningen med ett jätteskott.



Man innehar 5e platsen i tabellen med 2 poäng upp till seriefyran Västerås och 2 poäng ner till dagens motstånd Grums. BHF har gjort 3e mest mål i serien och nu med Lasse Eriksson tillbaka i laget blir BHF ännu mer offensivt skickliga.



0 KOMMENTARER 107 VISNINGAR 0 KOMMENTARER107 VISNINGAR BEPPA

2017-10-18 09:43:24

