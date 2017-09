Kasper och Joel vill se samma spel från BHF i helgens matcher

Inför helgens sista 2 träningsmatcher

Borlänge har 2 matcher kvar av försäsongen innan serien startar

I morse åkte Borlänge Hockey uppåt landet för att ta sig an Östersunds IK i den näst sista träningsmatchen för säsongen. Ett lag som Borlänge mötte i Allettan för 2 säsonger sedan med 2 segrar varav den magiska matchen i gyllene rinken.



Östersund är ett lag som oftast varit i toppen av tabellen och har ett lag för toppen även i år uppe i den norra serien.



Borlänge kommer till spel med en efterlängtad seger i den senaste träningsmatchen mot Huddinge där man pulveriserade motståndet och vann med 8-0. Nu vill man bibehålla det spelet inför nästa veckas seriestart. Borlänge saknar inför kvällens match 4spelare p.g.a. Skada eller sjukdom. Dessa herrar är Marcus Linderborg, Markus Nygren, Hampus Berg och Emil Johansson. Istället har tränare Dennis Hall tagit med sig juniorerna Liam Wallström, Elias Jacobs samt 18 årige Jakob Karlsson som för sin debut för à-laget.



Matchen startar 19::00 ikväll och ni kan följa resultatet via Borlänge Hockeys twitterkonto.





På söndag tar sedan Borlänge Hockey emot Väsby på hemmais. Ett lag som förra säsongen överraskade många och tog sig till play-Off via en väl spelad Alletta där man tog sig vidare.



Matchen spelas 16::00 på söndag i Borlänge ishall så då är ni varmt välkomna till den sista träningsmatchen innan nästa helgs seriestart.

0 KOMMENTARER 116 VISNINGAR 0 KOMMENTARER116 VISNINGAR BEPPA

2017-09-08 14:05:50

