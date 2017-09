Borlänge Hockey har seriepremiär

Inför säsongspremiären mot Lindlöven (fri entré)

Borlänge Hockey har seriepremiär hemma mot Lindlövens IF och där bjuds det till gratis inträde

Precis som förra säsongen så tar Borlänge Hockey emot Lindlövens IF på hemmais under seriestarten. Och likaså som förra året så bjuder Borlänges samarbetspartner på fri entré till alla besökare.



Nu har man alltså spelat klart försäsongen och alla de träningsmatcher där man haft möjlighet att försöka få ihop sitt grundspel. Och även om det är tidigt på säsongens kommer vi förmodligen få se en fartfylld och underhållande match i Borlänge ishall under söndagseftermiddagen när gästerna från Lindesberg kommer på besök.



Lindlöven är ett avse mest bekanta lagen i Borlänge ishall då man sedan säsongen 2006/2007 spelat i samma serie som Borlänge. I år har man även bytt spelare med varandra då Borlänge värvat in backen Rasmus Rundgren samtidigt som publikfavoriten Dick Ahlström gått åt motsatt håll och flyttat tillbaka till Lindesberg där han spelat tidigare säsonger.



Lagen möttes i Borlänges första träningsmatch i Lindehov och då vann hemmalaget med 3-2. Man har precis som ifjol ett spännande lag som absolut skall räknas som ett av de 5 lag som väntas ta sog till AllEttan även i år. Tränare Jussi Salo går in på sin 3e säsong i klubben och har ett lag med medelåldern 21.96.



Serien ser så gott som likadan ut i år som förra säsongen. De 2 byten som skett är att Grums kommit in istället för Grästorp som därmed flyttas till den södra serien och då Åker/Strängnäs åkte ur hockeyettan samt så har storlaget VIK Västerås tagit den platsen.



Inför söndagens match kan också Borlänge Hockey annonsera att man tagit tillbaka Linus (pajen) Persson in i laget på ett korttidskonrakt över 3 matcher då man har lite skador och sjukdomar på forwardssidan och vill bredda truppen.



Vi hälsar Pajen välkommen tillbaka.



På söndag smäller det alltså med seriestart igen och med fri entré så finns det ingen anledning att inte ta sig ner och förhoppningsvis se den fina inramning som var i förra årets premiär när nästan 1200 åskådare tog sig till hallen. Med lite uppiffning också kan det bli trevligt att ta sig ner till hallen. Fri entré alltså och matchstart 16:00 hemma i gyllene rinken. Varmt välkomna till säsongen 2017/2018 med Borlänge Hockey.



0 KOMMENTARER 118 VISNINGAR 0 KOMMENTARER118 VISNINGAR BEPPA

2017-09-15 22:16:52

ANNONS:

Fler artiklar om Borlänge

Borlänge

2017-09-15 22:16:52

Borlänge

2017-09-13 11:03:15

Borlänge

2017-09-13 10:59:56

Borlänge

2017-09-11 14:46:51

Borlänge

2017-09-08 14:05:50

Borlänge

2017-09-05 08:16:03

Borlänge

2017-09-04 21:21:32

Borlänge

2017-09-02 10:20:01

Borlänge

2017-08-28 23:44:39

Borlänge

2017-08-23 15:27:48

ANNONS:

Borlänge Hockey har seriepremiär hemma mot Lindlövens IF och där bjuds det till gratis inträdeMålvakten Oliver Eriksson ansluter till BHF och ersätter därmed Lucas JohanssonBorlänge vann sina 3 sista försäsongsmatcherBorlänge har 2 matcher kvar av försäsongen innan serien startarEfter 5 raka förluster i träningsmatcherna blev det total knock-out i senaste matchen när BHF besegrade Huddinge med hela 8-0!Borlänge möter 2 Stockholmslag i helgenBorlänge spelade under tisdagen sin andra träningsmatch för säsongen borta mot Huddinge