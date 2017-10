Sent avgörande när Borlänge nollade Grums på bortais

Det var mållöst i 57 minuter innan Zebastian Bodini med 2 mål avgjorde BHFs bortamöte mot Grums

Borlänge Hockey åkte tidigt på onsdagen ner till Grums för en tuff bortamatch med såkallad sexpoängsmatch. BHF låg inför matchen 2 poäng före värmlänningarna och kunde vid seger dryga ut försprånget om att nå topp 5. Det skulle bli en målvaktsmatch men till slut kunde BHF dra det längsta strået efter ett sent avgörande.BHF kom ut i ett högt tempo i matchen och skapade oreda framför duktige Daniel Hansen i hemmamålet. 0-1 låg på lut men det saknades den lilla skärpan för att kunna spräcka nollan.Även gästerna skapade en del lägen men även BHFs målvakt Marcus Hellgren Smed ville visa sig från sin bästa sida ikväll och perioden slutade mållös.skott 11-18Den andra perioden drog igång och sen var den slut. Så fort gick det nästan. Inte mycket till avblåsningar, inga utvisningar och en del chanser åt båda håll men 2 riktigt duktiga målvakter såg till att det fortfarande var 0-0 efter 40 spelade minuter.skott 10-14Knappa 2 minuter in i den sista perioden tilldömdes BHF en straff men dessvärre sköt kaptenen Kalle Östman utanför. BHF hade sedan ett bra läge när man fick powerplay men lyckades inte heller denna gång överlista Hansen. Hemmalaget skapade ett par bra lägen framför Hellgren men han spelade otroligt lugnt ikväll och tog det som kom i hans väg med god hjälp av utespelarna.När det var drygt 3 minuter kvar drog hemmalagets Oskar Södergren på sig en ödesdiger utvisning. För äntligen så kunde BHF få Hansen att kapitulera när Kalle Östman tog ett skott som Zebastian Bodini kunde styra in och 0-1 till BHF med 2.44 kvar.15 sekunder efter målet åkte Marcus Linderborg ut 2 minuter för holding och hemmalaget fick chansen i både 5 mot 4 och 6 mot 4 då man passade på att plocka ut målvakten Hansen i ett sista försök att få till en kvittering. Trots powerplay och en time-out fick man inte hål på Hellgren Smed och 18 sekunder från slutet skickade Zebastian Bodini in spiken när han gjorde sitt andra för kvällen och avslutande 0-2 i öppen kasse.skott 6-16skott totalt 27-48utvisningar Grums 3x2 BHF 2x2En bra bortamatch från BHF som dock hade svårt att få hål på duktige Daniel Hansen i hemmakassen. Marcus Hellgren Smed visade även han upp sig från sitt bästa jag och såg till att hålla säsongens första nolla. Borlänge ligger kvar på sin 5e plats men håller avståndet till lagen som jagar nedanför och närmade även sig 2 lag i toppen av tabellen.Nu väntar en riktig utmaning för BHF när man på lördag åker ner till serietvåan Skövde. Ett lag som man inte besegrat på bortaplan hittils trots flertalet försök.