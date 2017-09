Storseger i första bortamatchen

Borlänge vann komfortabelt i Värmland mot Forshaga med siffrorna 2-7

Efter premiärförlusten hemma mot Lindlöven så var det dags för Borlänge Hockey för säsongens första bortamatch när man under onsdagen åkte till Värmland för möte med Forshaga IF.Och Borlänge skulle få en drömstart på matchen när kaptenen Kalle Östman redan efter 35 sekunder satte 0-1 till BHF.Borlänge förde spelet men såg lite darrigt ut i försvarsspelet och efter 12.58 var det kvitterat när Rasmus Rundgren satt i utvisningsbåset.När BHF sedan fick ett powerplay minuter senare så tog man återigen ledningen genom kvällens huvudman Marcus Linderborg.skott 12-152 minuter in i perioden fick Borlänge spela boxplay och direkt efter att man klarat av det ökade Sebastian Bengtsson på BHFs ledning till 1-3 på pass från Marcus Linderborg.Hemmalaget började tjura till och åkte på 3 raka utvisningar. På den 3e så kunde Kalle Östman sätta sitt andra för kvällen fram till 1-4.skott 7-13Hemmalaget inledde den sista akten piggast och gjorde 2-4 drygt 4 minuter in i perioden. Därefter tog BHF över helt och hållet. Man snurrade på bra i anfallzon och Forshaga började spela lite över gränsen.Kanadensaren Lucas Venuto satte 2-5 innan Marcus Linderborg och backen Hampus Berg gjorde ett varsitt powerplaymål innan matchen var över och Borlänge besegrade Forshaga med 2-7.skott 6-26skott totalt 25-54utvisningar Forshaga 10x2 Borlänge 5x2En helt okej bortamatch där Borlänge tog 3 poäng och inte drog på sig några nya skador. Ett hemmalaget som försökte störa BHFs spel genom att spela lite mer grishockey men BHFs skicklighet avgjorde tillställningen.Nu väntar tuff hemmamatch på söndag när Mariestad BoiS kommer på besök till gyllene rinken.