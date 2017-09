Zebastian Bodini blev första målskytt för BHF säsongen 17/18 men förgäves

Tung andra period fällde BHF i premiären

Gästerna Lindlöven tog hem segern i seriepremiären

Efter idel träningsmatcher så var det äntligen dags för Borlängepubliken att få se seriestarten iBorlänge ishall när Lindlöven kom på besök under söndagseftermiddagen. Det skulle dock inte bli någon rolig afton för de knappt 1100 besökare iBorlänge ishall när gästande Lindlöven drog det längsta strået och vann med 2-5 efter att avgjort med ett ryck i mittakten,



Den hann inte gå mer än 3.24 i den första perioden innan säsongens första mål föll i Borlänge ishall. Dessvärre var det gästernas Marcus Fornell som hittade nätet bakom Markus Hellgren Smed och 0-1 var ett faktum. Gästerna spelade smart och var ett stolpskott ifrån att utöka sin ledning. Borlänge stack även upp med ett par bra chanser men gästernas målvakt Daniel Marmenlind var stabil matchen igenom.



Skott 14-14



Borlänge tog kommandot omgående i mittakten och efter att Lucas Venuto hittade fram till en frispelad Zebastian Bodini så satte kvitteringen. Nu var Borlänges på gång men därefter rasade allt.



2 minuter efter kvitteringen tog gästerna ledningen med 1-2 och därefter kom 3 ytterligare mål på 5 minuter och matchen var avgjord.



Skott 17-12



Borlänge försökte ruska liv i matchen i den sista perioden men gästerna spelade stabilt och lät inte BHF komma in på kassen och gör det svårt för Marmenlind i kassen.



Sebastian Bengtsson kunde till slut tröstmåla för BHF men slutresultatet skrevs rättvist till 2-5.



skott 15-6



http://stats.swehockey.se/Game/Events/347584





Nej det var ingen bra inledning av Borlänge som såg tämligen ställda över premiärnerver över en stor publik som hade letat sig till dagens match. Lindlöven gjorde n bra bortamatch och vann välförtjänt och bifogar över en bra trupp.



Efter matchen fick vi ett ord från förre BHF spelaren Dick Ahlström som efter 4 säsonger i BHF fick vara motståndare idag. - En bra match från oss där Marmenlind var bra bakåt och samtidigt hade vi flytet på vår sida idag med lite lätta mål. Kul att få bidra framåt också med sina 2 assist tyckte Dick.



Nu väntar säsongens första bortamatch där Borlänge under onsdagen åker till värmländska Forshaga.





2017-09-17 21:10:50

