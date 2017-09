CCM:s största spelare: Carey Price

I samband med att NHL fyller 100 år tittar SvenskaFans närmare på några av CCM:s största profiler.

CAREY PRICE

Idag är Carey Price allmänt ansedd som NHL:s främsta målvakt. Men det är inte allt för många år sedan som han sågs som ett osäkert kort och i början av karriären fick Montreal fundera länge och väl när man behövde välja mellan Price och Jaroslav Halak.Valet föll på Price – och det går inte direkt att kritisera det beslutet. Prices utveckling de senaste åren är minst sagt imponerande och nu ska han bara bära Canadiens till det ultimata priset för att cementera in sin legendstatus.Montreal var med om att grunda NHL 1917 och under 100 år – varav många har varit väldigt framgångsrika – har man givetvis samlat på sig en hel del stora spelare. Jacques Plante, Ken Dryden, Bill Durnan, Georges Vezina och Patrick Roy är bara några exempel på stora målvakter som har representerat Canadiens och vunnit Stanley Cup med tidernas mest framgångsrika organisation.Men organisationen som har vunnit Stanley Cup vid nästan en fjärdedel av ligans historia och varit titellösa sedan 1993. Det är en evighet med Montreals mått mätt – och mannen som ska bryta titeltorkan är Carey Price.2005 gick Sidney Crosby först i draften. I en i övrigt anspråkslös topp-10 gick Carey Price till Montreal med femtevalet. Det är inte alltid allt för vanligt att ta målvakter så pass tidigt, och valet överraskande en del – men det dröjde inte allt för lång tid innan Canadiens förstod att man nog hade hittat en guldklimp.Price utvecklades i Tri-City Americans och blev utsedd till WHL:s främsta målvakt under sin sista säsong där. Men Americans åkte ut tidigt i slutspelet och Price tog klivet över till Hamilton Bulldogs, Montreals farmarlag i AHL.Där hann han med två grundseriematcher innan det blev dags för slutspel – och Price hade konserverat formen från Tri-City. Med en räddningsprocent på 93,6 ledde han Hamilton hela vägen till Calder Cup-titeln och fick Jack A. Butterfield Trophy som slutspelets MVP. Han blev därmed den blott tredje tonåringen att som målvakt bli utsedd till MVP.Den efterföljande säsongen – 07/08 – vankades det NHL-spel och debuten var givetvis hypad.Carey Price fick debutera mot Pittsburgh och såg till att Montreal vann med 3-2. Men rookiesäsongen var inte helt smärtfri. En bit in på säsongen skickades han ner till Hamilton igen – bara för att komma tillbaka och ta över som förstamålvakt när Cristobal Huet byttes bort.Som 20-åring hade Price slagit sig in i ligan, men under de första åren varierande hans spel en hel del. Det är inget anmärkningsvärt för en ung målvakt – situationen blir dock lite mer uppmärksammad i Montreal än i många andra städer. Price var lite skakig och publiken påpekade det gärna.Under säsongen 09/10 gick Price miste om sin roll som förstamålvakt. Han lyckades bara vinna 13 matcher under grundserien och när det vankades slutspel var det istället Jaroslav Halak som fick förtroendet. Price fick sporadiskt med speltid under slutspelet, där Canadiens – något överraskande – tog sig hela vägen till Conference-final.Väl där blev Philadelphia för svåra, men Halak hade imponerat och till sommaren blev såväl slovaken som Price RFA:s. Det spekulerades flitigt om Montreals målvaktsframtid och många var överens om att man behövde välja någon av dem. Valet föll slutligen på Price och Halak skeppades vidare till St. Louis.Carey Price tackade för förtroendet och 10/11 stod han för karriärens dittills bästa säsong. Med 38 segrar var han bäst i ligan tillsammans med Roberto Luongo. De efterföljande åren bjöd på höga höjder och en del djupa gap. Inför OS 2014 var det ingen självklarhet att just Price skulle få förtroendet, men han storspelade när Kanada säkrade sitt andra raka OS-guld.Det där riktiga och definitiva genombrottet kom först säsongen 14/15. Då var han NHL:s odiskutabelt främsta målvakt. Hans 44 segrar är karriärens bästa notering och efter säsongen tilldelades han Vezina Trophy, Hart Trophy och Ted Lindsay Award. Storslam, kort och gott.Price fortsatte på den inslagna vägen även 15/16 – men efter ett dussin matcher gick han sönder. Knäskadan troddes först hålla honom borta i några veckor, men Price spelade inte mer den säsongen. Canadiens hade inlett fantastiskt med Price vid rodret. Utan honom började man däremot rasa och gick från toppen av Eastern Conference till botten relativt omgående. Montreal missade slutspel med stora marginal och Prices betydelse blev smärtsamt uppenbar.Under den gångna säsongen avfärdade Price alla frågetecken som kunde ha funnits kring hans status när han blev den första målvakten någonsin att vinna säsongens tio första matcher. Innan dess hade han dessutom stått för en ny fin insats för Kanada när värdnationen spelade hem World Cup. Säsongen rullade på för Price och Montreal – trots ett coachbyte – men slutspelet tog slut redan mot New York Rangers i förstarundan.De första NHL-åren gick alltså upp och ner för Carey Price, men när han väl hittade stabiliteten har han haft en konstant plats i toppskiktet. Över de fyra senaste säsongerna har Price ligans bästa räddningsprocent i even strength, av alla målvakter med minst 150 spelade matcher. I somras fick han dessutom det största kontraktet – $84 miljoner över åtta år – någonsin för en målvakt.Det hör inte till vanligheterna att målvakter belönas med Hart Trophy. Sedan expansionen 1967 är det bara Dominik Hasek, Jose Theodore och Price som har blivit utsedd till ligans viktigaste spelare. Genom åren har han samlat på sig många guldmedaljer och individuella awards, och fortsätter han på den inslagna vägen kommer hans namn att nämnas med respekt när han slutar.Men han saknar den där Stanley Cup-segern. Den sista pusselbiten som – med allra största sannolikhet – skulle odödligförklara honom i Montreal. Den kräsna och framgångstörstande Montreal-publiken har väntat på en seger sedan 1993.Carey Price ska leverera den.------