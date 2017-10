CCM:s största spelare: Filip Forsberg

I samband med att NHL fyller 100 år tittar SvenskaFans närmare på några av CCM:s största profiler.

FILIP FORSBERG

Filip Forsberg gick från HockeyAllsvenskan direkt till NHL, men fick ta lite inskolning via AHL innan det small till i NHL säsongen 14/15. Nu har han etablerat sig som målskytt och stjärna i världens bästa liga och har hunnit med en Stanley Cup-final.Men allting började hemma i Leksands olika juniorlag. Filip Forsberg utvecklades sakta men säkert och A-lagsdebuten kom redan som 16-åring. Säsongen 10/11 gjorde han tio matcher och ett mål för Leksands A-lag och året efter etablerade han sig i truppen. Den första hela säsongen i A-laget resulterade i 43 matcher och 17 poäng.Samma säsong satte han allt större avtryck även på den internationella scenen. I augusti 2011 stod han för imponerande insatser i Ivan Hlinka Memorial Tournament och ett halvår senare utmärkte han sig även i J18-VM. Sverige fick med sig silvermedaljen hem och Forsberg själv blev utsedd till turneringens bästa forward.Men säsongens höjdpunkt kom mellan de två turneringarna, nämligen under JVM. Filip Forsberg var underårig och en av två svenska 94:or i ett mästerskap för 92:or. Det blev bara en assist på de sex matcherna, men Forsberg fick värdefull erfarenhet och var en del av laget som tog Sveriges första JVM-guld sedan 1981.2012 var alltså ett händelserikt år för Filip Forsberg – men det stannade inte vid Ivan Hlinka, J18-VM, JVM och en ordinarie plats i Leksand. På sommaren draftades han av Washington i förstarundan. Capitals huserade ofta högt upp i tabellen och hade ett gäng högintressanta spelare, med Alexander Ovechkin i spetsen.Men någon Washington-spelare blev Forsberg inte. Inför trade deadline 2013 var Washington desperata efter hjälp i väntan på slutspelet och skickade Filip Forsberg till Nashville i utbyte mot Martin Erat. Tjecken blev ingen hit i Capitals, som åkte ur slutspelet redan i förstarundan efter att ha haft ledningen mot New York Rangers med både 2-0 och 3-2 i matcher.Redan 2013 kändes traden mindre vettig och idag skrattar de flesta runt omkring NHL åt den. Om Washington inte trodde på svensken, så var det raka motsatsen i Nashville.Predators var inte i närheten av en slutspelsplats så framåt slutskedet av säsongen fick Forsberg göra NHL-debut – men först hade han varit med om att spela upp Leksand från HockeyAllsvenskan till SHL. 18-årige Forsberg blev Nashvilles tredje yngsta spelare genom tiderna när han debuterade den 14 april mot Detroit. Det blev en bit under 19 minuter och han fick iväg två skott på mål.Det blev ytterligare fyra matcher den säsongen och karriärens första NHL-poäng kom när han låg bakom David Legwands 1-1-mål i 4-3-segern mot Calgary.Säsongen 13/14 spenderades mestadels i Milwaukee i AHL, men Filip Forsberg hann med 13 matcher för Nashville – och blev målskytt redan i sin första match för säsongen. Forsberg stod utanför laget i de två första matcherna, men fick chansen mot Minnesota och vem minuter in i matchen svepte han in en retur i powerplay.Det blev ytterligare ett tiotal matcher innan Forsberg flyttades ner till Milwaukee. 47 matcher gav 34 poäng och för andra året i rad fick Forsberg vara lagkapten när han gjorde sitt tredje JVM. Hemma i Malmö spelade han en viktig roll när Sverige tog sig till final, men där fick man ge sig mot Finland.Den efterföljande säsongen, 14/15, blev Filip Forsbergs första hela NHL-säsong. Han fick upp farten direkt, bjöd på en härlig formtopp i november och bortsett från en period i mars höll han en hög nivå hela säsongen. Och i takt med att Forsberg har utvecklats har Nashville gjort detsamma.Poängmässigt har Forsberg legat på en stabil nivå tre år i rad, kring 30 mål och lika många assist. Det är dock fascinerande att han har inlett de två senaste säsongerna direkt dåligt – målskyttet har tagit fart först i november eller december – men ändå lyckats ta sig över 30 fullträffar.Det är framför allt i slutspelet som man har sett Nashvilles och Forsbergs utveckling över åren. 14/15 åkte man ut redan i förstarundan, 15/16 försvann man i andrarundan och 16/17 var man på allvar en fullfärdig contender. Då tog sig Predators hela vägen till Stanley Cup-final när Forsberg stod för 16 poäng på 22 matcher. Men Pittsburgh blev för svåra och Predators fick avsluta säsongen på det värsta av sätt.Den här säsongen har Nashville inlett hyggligt. Fem matcher har resulterat i ett 2-2-1 record – men till skillnad från tidigare säsonger har Forsberg rivstartat med sitt målskytte. Fem matcher in på säsongen har han hunnit med fem mål och totalt sju poäng. Att han skulle snitta ett mål per match över hela säsongen är givetvis inte rimligt, men säsongsinledningen kan definitivt tyda på att hans tidigare personliga rekord på 33 mål ryker all världens väg.Forsberg har sakta men säkert tagit kliv sedan han etablerade sig i NHL. Över de tre senaste säsongerna är det bara ett dussin spelare som har gjort mer mål än honom och han klättrar stadigt i tidernas poäng- och skytteliga i Nashville.Fortsätter Forsberg bara att vara vad han är nu kommer han kunna se tillbaka på en fin karriär när det är dags för pension – men 23-åringen har alltjämt en växel eller två kvar i sig. Tillsammans med Ryan Johansen och Viktor Arvidsson har han bildat en mycket giftig förstakedja i Nashville, och trion kan mycket väl lyfta varandra till nya nivåer.------