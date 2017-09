CCM:s största spelare: Joe Thornton

I samband med att NHL fyller 100 år tittar SvenskaFans närmare på några av CCM:s största profiler. Först ut är åldermannen Joe Thornton.

JOE THORNTON

1997 slog sig Joe Thornton in i NHL. 1446 matcher senare har det blivit 1391 poäng och passningsgeniet placerar sig på plats 22 i tidernas poängliga. Tittar vi på assistligan är San José-centern en av 13 spelare som har gjort mer än 1000 assist.Men allting började i Boston.Thornton hade satt stora avtryck i OHL och vunnit JVM-guld med Kanada, som lagets yngsta spelare. När det blev dags för draften 1997 lade Boston föga förvånande beslag på honom med förstavalet. På andraplatsen gick Patrick Marleau till San José, men det kom att dröja innan de framtida vapendragarna stötte på varandra i Sharks.Någon succédebut blev det definitivt inte i Boston. Debutsäsongen rycktes sönder av skador och på 55 matcher mäktade Thornton bara med sju poäng. Istället var det lagkamraten Sergei Samsonov – som Boston hade draftat några platser bakom Thornton – som sprang hem med Calder Trophy.Boston fick vänta på Thornton. Men det väl värt att vänta på Thornton.Redan under den efterföljande säsongen började Thornton röra på sig och det dröjde inte allt för länge innan utvecklingen tog fart. Sakta men säkert förbättrade han sig – innan han exploderade säsongen 02/03, samma säsong som Boston gjorde honom till lagkapten.77 matcher resulterade i 101 poäng. Thornton var en av tre spelare att ta sig över 100-poängsstrecket den säsongen, men fick se sig knappt besegrad av Markus Näslund och Peter Forsberg. Säsongen 03/04 blev en liten besvikelse och under Thorntons tid i Bruins blev man aldrig lyckosamma i slutspelet. Man missade slutspel vid några tillfällen och när man väl tog sig dit blev det respass tidigt.Säsongen 04/05 brann upp på grund av lockouten, men Thornton fortsatte på den inslagna vägen när NHL kom tillbaka 05/06. Allt var däremot inte frid och fröjd. Thornton ska ha varit missnöjd med tillvaron i Bruins och hade kritiserats för sina slutspelsprestationer – 03/04 blev han till exempel poänglös på sju slutspelsmatcher – men han signade ändå ett nytt kontrakt sent under sommaren 2005.Trots oroligheterna gjorde Thornton en smått fantastisk inledning på säsongen 05/06. Han producerade i en rasande fart, men det gick betydligt sämre för laget. Hastigt och lustigt visade det sig också att Thornton hade gjort sitt i Bruins.I slutet av november tog man beslutet att göra sig av med lagkaptenen och stjärnan. Thornton dumpades iväg till San José och Bruins förberedde sig för att bygga nytt. Säga vad man vill om beslutet att skicka iväg Thornton – men ingen kan hävda att utbytet blev särskilt anmärkningsvärt. Marco Sturm, Wayne Primeau och Brad Stuart anslöt från Sharks och det är ett smått tragiskt utbyte för en av den här generationens främsta playmakers.Thornton kom till ett nytt bottenlag. San José hade inlett säsongen svagt och behövde en boost. Thornton svarade på utmaningen.När säsongen 05/06 var färdigspelad hade Thornton gjort otroliga 92 poäng på 58 matcher i Sharks. Över hela säsongen blev det 125 poäng (29+96) på 81 matcher – ligans bästa notering på den här sidan millennieskiftet.San José klättrade i tabellen och slutade på en andraplats i Pacific Division, men det mest fascinerande var att Thornton hade gjort Jonathan Cheechoo till en 56-målsskytt. Lämpligt nog satt Cheechoo på ett utgående kontrakt och fick $15 nya miljoner tack vare Thorntons suveränitet.Under Thornton-eran etablerade sig San José som ett topplag i ligan. Sedan traden har Sharks flest poäng i grundserien och en segerprocent på 63,1. Men slutspelsframgångarna har varit skrala. Som bäst tog sig Sharks till Conference-final två år i rad 2010 och 2011, trots ständiga topplaceringar. Thornton fortsatte att ösa in poäng i grundserien såväl som slutspelet, men i takt med att åren gick kändes en final allt mer avlägset.När San José missade slutspel säsongen 14/15 och Thornton ”bara” gjorde 65 poäng – hans sämsta notering sedan 99/00 – kändes det som att tåget hade gått. Men Thornton och Sharks kom tillbaka.Thornton blev återigen en point per game-spelare när han gjorde 82 poäng på lika många matcher. Under de senaste tio åren hade bara åtta spelare över 35 år gjort minst 80 poäng, så det var en högst respektabel siffra. Thornton var tillbaka i toppskiktet av poängligan och Sharks var tillbaka i toppskiktet av tabellen. Den här gången klaffade dessutom det mesta i slutspelet.San José började med att få revansch på Los Angeles efter kollapsen 13/14. Därefter avfärdade man Nashville och St. Louis på sin väg mot Stanley Cup-finalen. Väl där väntade Pittsburgh – men Sharks visade sig vara storleken mindre. Penguins stod som mästare efter 4-2 i matcher och Thorntons enda final slutade i besvikelse. 21 poäng på 24 slutspelsmatcher är dock respektingivande siffror.Under säsongen 16/17 tog såväl San José som Thornton ett steg tillbaka igen och nu är det svårt att avgöra var laget, och Thornton, står. Han har hunnit bli 38 år gammal och tvingades till en knäoperation efter säsongen. Hans kontrakt gick dessutom ut, men även om Thornton undersökte en flytt blev han så småningom kvar i Sharks på ett nytt ettårskontrakt.Joe Thornton fick skulden för Bostons tillkortakommanden och har ofta hånats för San Josés misslyckanden i slutspelet, men under hans tid i ligan är det bara sex spelare med mer slutspelspoäng än honom. Med totalt 123 slutspelspoäng placerar han sig dessutom på plats 51 i tidernas poängliga för slutspelet.Under sin karriär har Thornton vunnit det mesta som går att vinna – förutom den där förrädiska Stanley Cup-titeln. I prisskåpet stoltserar han med ett JVM-guld, ett OS-guld och två World Cup-guld. Där hittar vi även en Art Ross Trophy och en Hart Trophy. Det är en högst värdig karriär som fortfarande kan få det bästa av avslut, även om Sharks kanske inte känns som någon förhandsfavorit längre.Det vore inte allt för chockerande om Thornton slår sig in i topp-15 i tidernas poängliga innan han slutar. Kanske kan han även nå topp-10 om han orkar spela i ytterligare några säsonger. Oavsett vad man tycker om stämpeln som en slutspels-choker är det en karriär värd att hylla. Joe Thornton är inte bara en av sin generations främsta playmakers – han är en av tidernas främsta playmakers.