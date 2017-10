CCM:s största spelare: Patrice Bergeron

I samband med att NHL fyller 100 år tittar SvenskaFans närmare på några av CCM:s största profiler.

PATRICE BERGERON

Patrice Bergeron är en så komplett center man kan bli. Han är en av NHL:s mest respekterade tvåvägsforwards och har dominerat Selke Trophy de senaste åren. Han ligger stadigt kring 60-talet poäng och är den stora katalysatorn i Boston Bruins.2011 var Bergeron en nyckelspelare när Boston vann Stanley Cup, var en av kandidaterna för Conn Smythe Trophy och stod för det cup-vinnande målet. Två gånger om har han vunnit OS-guld med Kanada och i höstas stod han ut när Kanada tog hem World Cup.Men allting kunde ha gått om intet under en tuff period i början av karriären.2003 draftades Patrice Bergeron av Boston i mitten av andrarundan. Draften 2003 gav en stor mängd av det senaste decenniets toppspelare, men trots det lyckas Bergeron stå ut som ett av fynden.Bergeron gick direkt från juniorhockeyn in i NHL under sitt draftår. Säsongen 03/04 blev alltså hans rookiesäsong och den högerfattade kanadensaren blev ligans femte bästa rookie med 39 poäng (16+23).Den efterföljande säsongen spenderades i AHL på grund av NHL-lockouten, och det gav dessutom Bergeron möjlighet att spela JVM – och som han gjorde det. Ett stjärnspäckat kanadensiskt lag sprang hem mästerskapet efter 6-1 mot Ryssland i finalen och det var Bergeron som ledde vägen. På sex matcher gjorde han 13 poäng, tog hem poängligan och blev framröstad till JVM:s mest värdefulla spelare.Bergeron utvecklades på ett fint sätt och i november 2005 var det kring Bergeron som Boston skulle bygga om. Då skeppade man nämligen ut stjärnan och lagkaptenen Joe Thornton, med syfte att ge laget till Bergeron. Han tackade för förtroendet med två raka 70-poängssäsonger, men i början av säsongen 07/08 kunde en lovande NHL-karriär mycket väl ha tagit slut alldeles för tidigt.I oktober 2007 drabbades Patrice Bergeron av en otäck hjärnskakning. Han blev inmanglad i sargen med huvudet före efter en tackling i ryggen av Philadelphias Randy Jones. Bergeron tappade medvetandet och låg utslagen på isen innan han rullades ut på bår och togs till sjukhus.En allvarlig hjärnskakning konstaterades och det blev inget mer spel den säsongen då återhämtningen inte gick så väl som man hoppades. En comeback började bli aktuell i slutspelet, men läkarna förbjöd honom att spela. Han friskförklarades istället över sommaren och kunde inleda säsongen 08/09 utan problem.Men två månader in i säsongen kom nästa hjärnskakning. Bergeron kolliderade med Dennis Seidenberg och blev liggande på isen länge. Den här gången var han borta en månad innan han kunde göra comeback, men där och då kunde Bergerons karriär mycket väl ha tagit sig en mycket tråkig vändning.Istället för att drabbas av efterhängsna och plågsamma hjärnskakningsproblem hade Bergeron tur och har lyckats lämna det bakom sig. Han har visserligen aldrig nått 70-poängsstrecket igen, men Bergeron lyfte sig ändå under åren efter hjärnskakningarna.I slutspelet 2011 blev där Patrice Bergeron och fansen påminda om hjärnskakningsproblemen än en gång. Men den här gången missade han bara några matcher efter en tackling av Philadelphias Claude Giroux och kunde komma tillbaka i Conference-finalen.Väl där gick Boston en tuff drabbning mot Tampa Bay. Det krävdes sju matcher för att skilja lagen åt och Game 7 blev den första slutspelsmatchen på 20 år utan några utvisningar. Nathan Horton och Tim Thomas blev matchhjältar när Bruins gick till Stanley Cup-final efter en 1-0-seger. För första gången sedan 1990 spelade Bruins final och för motståndet stod Vancouver.Lagen vann sina tre första respektive hemmamatcher och en direkt avgörande match i Vancouver kom att avgöra finalen. Bergeron hade inte gjort allt för stort väsen av sig i poängprotokollet under finalserien, men i Game 7 klev han fram. I 4-0-segern gjorde han både 1-0 och 3-0, och landade på 20 poäng på 23 slutspelsmatcher.Bruins vann Stanley Cup för första gången sedan 1972 och Bergeron hade i allra högsta grad varit en nyckelfaktor genom hela slutspelet.I samma veva som Stanley Cup-ringen hamnade på fingret började Patrice Bergeron etablera sig som en av ligans främsta tvåvägsforwards – den bästa enligt många. Under de följande åren har han tilldelats Selke Trophy, som ligans bästa defensiva forward, vid fyra tillfällen och har blivit en given del av Kanadas lag när de bästa spelarna ska samlas.Redan 2004 var Bergeron med om att vinna VM och under det pågående decenniet har de internationella guldmedaljerna fortsatt att regna över Kanada och Bergeron. 2010 och 2014 vann han OS-guld och 2016 stod han i frontlinjen när Kanada vann World Cup hemma i Toronto.Det blev ytterligare ett framträdande i Stanley Cup-finalen, men 2013 fick Boston ge sig mot Chicago. Bergeron har dock vunnit allt som är värt att vinna – JVM, VM, OS, World Cup och Stanley Cup – under en mycket framgångsrik karriär, som förhoppningsvis alltjämt har många fina år kvar.------