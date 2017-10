Inför: Färjestad BK - Brynäs IF

Mindre än 48 timmar sedan matchen avslutades uppe i Gävle så är det dags för rond två mellan Färjestad och Brynäs, denna gång spelas matchen i Karlstad.

Det återstår nu endast 3 matcher för Färjestads del innan säsongens första landslagsuppehåll står för dörren, inledningen har varit över all förväntan och man toppar fortfarande tabellen med sina 30 poäng.Senaste matchen spelades i torsdags mot just Brynäs, samma motstånd denna gång med andra ord fast i Karlstad denna gång. I Gävle vann Färjestad relativt enkelt med 4–1, värmlänningarna hade 4–0 några minuter in på andra perioden och hade koll på det hela matchen igenom. Brynäs å andra sidan stod för en riktigt svag insats, spelarna såg ut att ha dålig koll på vad de skulle göra och hamnade därmed efter i så gott som varje situation. Det såg bättre ut ju äldre matchen blev men totalt sett så var det under all kritik.Ska vi ta fram något positivt ifrån Brynäs så är det passande nog just spelet på bortaplan. De har vunnit de två senaste matcherna på bortaplan mot två tippade topplag i form utav Frölunda och Skellefteå. De spelar betydligt enklare utanför Gävle och krånglar inte till det i onödan, den senaste torsken på bortaplan kom dock just mot Färjestad då de förlorade med 4–1.Brynäs har en hel del problem med skador, notera att båda(!) deras ordinarie målvakter är skadade och att de inte kommer följa med till Karlstad. I skrivaren stund är det oklart vem som kommer vakta kassen i Karlstad men en utav målvakterna som åker med kommer vara Samuel Ersson. Vi kan även notera att förre detta Färjestadsspelaren Mikael ”Magic” Johansson inte fick förlängt kontrakt med Brynäs, så han kommer inte spela denna matchen.För Färjestads del så saknas fortsatt Martin Johansson och Anton Grundel , det verkar dock som att Alexander Johansson närmar sig en comeback på riktigt och det skulle inte förvåna om han spelar redan denna eftermiddag.Martin JohanssonAnton GrundelDavid RautioFelix SandströmJesper BoqvistAdam Boqvist Lars Haugen vaktade kassen senast i Gävle och lär få fortsatt förtroende.Pucken släpps 15:15 i Löfbergs Arena, kan man inte vara på plats så sänds matchen på C More Live 3.Alexander Johansson – Johan Ryno – Joakim NygårdMarcus Nilsson – Linus Persson – Per Åslund Oskar Steen – Niklas Fogström – Christoffer TörngrenJens Westin – Jesse Virtanen Theodor Lennström – Mikael Wikstrand Lucas NordsäterLars Haugen(Stefan Stéen)