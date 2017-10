Inför: Färjestad BK - Växjö Lakers

Efter en tung förlust mot Örebro i helgen så är det nu dags för seriefinal i Löfbergs Arena när Växjö Lakers kommer på besök.

Grundserien rullar på i rask fart, det är en matchtät period vi går igenom nu där det allt som oftast är tre matcher per vecka nu. Närmast på tur för Färjestads del är Växjö som kommer på besök till Karlstad under tisdagen, seriefinal på ingång med andra ord!Färjestad spelade senast i lördags när man var på besök i Örebro, där åkte de på en tung förlust när de torskade i slutsekunderna efter att Mikael Wikstrand oturligt styrt in pucken i egen kasse. Sammanfattar vi den matchen så gjorde Färjestad dock en rätt så bra match och borde nog fått med sig minst två poäng därifrån.Tisdagens motståndare Växjö Lakers har börjat säsongen som väntat, de var ett förväntat topplag och ligger efter 11 omgångar på andraplats med 5 poäng upp till Färjestad med en match mindre spelad. På senare tid har det dock gått lite tyngre för smålänningarna, de kommer med två raka förluster i bagaget och har på dessa matcherna endast mäktat med att göra ett mål. I lördags förlorade de mot Luleå och gjorde då inte ett enda mål.Växjös största styrka under säsongsinledningen har varit försvarsspelet, de har släppt in 18 mål på 11 matcher, Färjestad i sin tur har släppt in 29 mål på 12 matcher så där är det en markant skillnad. En stor anledning till att Växjö har släppt in minst mål i serien stavas Viktor Fasth, stjärnmålvakten som värvades inför säsongen har gjort precis det han ska och ger därmed laget chansen till att vinna varje match. Senast mot Luleå så vilades Fasth men vi kan nog räkna med att han står mellan stolparna i Karlstad denna tisdagskväll.Nedanför ser vi vilka spelare som saknas i de båda lagen till denna match och som vi kan se så lider inte något utav lagen av några större bekymmer här. Vi kan även notera att Alexander Johansson börjar göra ordentliga framsteg, där hoppas man att ha kaptenen tillbaka någon gång i november.Alexander JohanssonErik JosefssonAtt försöka komma fram till vem som vaktar målet i Färjestad är ungefär som att gissa på krona eller klave när man singlar slant, det känns som 50/50. Stefan Stéen har nu stått de två senaste matcherna och senast mot Örebro kom hans första förlust för säsongen, kanske läge att slänga in en matchsugen Lars Haugen ? Vi får se vem som står där när pucken släpps helt enkelt.Pucken släpps 19:00 i Löfbergs Arena, kan man inte vara på plats så sänds matchen på C More Hockey.Martin Johansson – Johan Ryno – Joakim NygårdMarcus Nilsson – Linus Persson – Per Åslund Oskar Steen – Niklas Fogström – Christoffer TörngrenJens Westin – Jesse Virtanen Anton Grundel – Mikael WikstrandTheodor LennströmLars Haugen(Stefan Stéen)