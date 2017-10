Inför: Hv71 - Färjestad BK

Kinnarps Arena, 2017-10-14 18:00

Kinnarps Arena, Jönköping Under torsdagen besegrades Djurgården på bortais med 4–2 och tre nya poäng inkasserades till Färjestad som toppar tabellen, två poäng före andraplacerade Växjö. Färjestad inledde matchen mot Djurgården på ett bra sätt, gick ned sig ordentligt i andra perioden och steppade sedan upp i tredje igen. Laget söker därmed fortfarande efter ett bra spel som står sig i 60 minuter, kanske får vi se detta i matchen mot Hv71 Hv71 ligger på en tredjeplats i tabellen med 17 inspelade poäng, fyra poäng efter Färjestad. Senast kommer smålänningarna ifrån en stark vinst när Frölunda besegrades på bortais med 3–1.Förra säsongen möttes dessa båda lagen totalt åtta gånger och sju utav matcherna vann HV. Som vi alla vet så slog HV ut Färjestad med 4–0 i matcher i kvartsfinalserien som spelades, vi kan därmed räka med ett ordentligt revanschsuget bortalag.Färjestad saknar Alexander Johansson och Anton Grundel till denna match, den sistnämnde är sjuk och förhoppningsvis tillbaka nästa vecka. Hv71 har det betydligt jobbigare med frånvarolistan, nedanför ser vi vilka spelare som saknas, några något mer tongivande än andra.Alexander JohanssonAnton GrundelPierre EngvallChristoffer PerssonAdam ÅhmanIsac BrännströmSebastian WännströmFilip SveningssonTom HedbergStefan Stéen har vaktat målet i de två senaste matcherna och gjort det riktigt bra, räkna med att han får fortsatt förtroende i kassen.Pucken släpps 18:00 i Kinnarps Arena, kan man inte vara på plats så sänds matchen på C More Hockey.Martin Johansson – Johan Ryno – Joakim NygårdMarcus Nilsson – Oskar Steen – Per Åslund Fabian Zetterlund – Niklas Fogström – Christoffer TörngrenJens Westin – Jesse Virtanen Theodor Lennström – Mikael Wikstrand Lucas NordsäterStefan Stéen

