Får Ryno måljubla i Malmö igen?

Inför: Malmö Redhawks - Färjestad BK

Färjestad har inlett säsongen på ett strålande sätt och är obesegrade inför bortamatchen med Malmö.





Senast kommer Färjestad från ett back to back möte med



Malmö har startat säsongen på ett helt okej sätt, de har fått med sig poäng ifrån samtliga (4) matcher och totalt håvat in 8 poäng. Med detta facit ligger de på femte plats i tabellen, alltså runt den position som många har placerat dem på inför säsongen. Skåningarna kommer senast från en CHL match i tisdags då de fick se sig besegrade utav tjeckiska Kometa Brno med 5–4 efter förlängning.



Kollar vi på frånvarolistan i de båda lagen så hittar vi några spelare, vilka se vi nedanför:



Ej tillgängliga i FBK:

Alexander Johansson

Linus Persson





Ej tillgängliga i MIF:

Rhett Rakhshani

Kim Rosdahl





Vem som kommer vakta Färjestadskassen i denna match är något oklart, Stefan Stéen stod de inledande tre matcherna och gjorde det bra. Samtidigt så har

Malmös kasse lär vaktas av Oscar Alsenfelt, han vilades i CHL matchen och har stått samtliga matcher i SHL.



Notera att Färjestad har vunnit samtliga matcher i Malmö Arena sen Malmö gick upp till SHL, fyra matcher har resulterat i fyra vinster. Malmö har gjort exakt två mål i alla dessa matcherna och med tanke på Färjestads form så får de nog se till att göra fler om de ska lyckas vinna denna gång.



Pucken släpps 19:00 i Malmö Arena, kan man inte vara på plats så sänds matchen på C More Live 3.





Förmodad laguppställning:

Martin Johansson –

Dick Axelsson – Rasmus Asplund – Michael Lindqvist

Marcus Nilsson –



(Lukas Enqvist)



Jens Westin –

Anton Grundel – Mikael Wikstrand

Sebastian Erixon – Ilari Melart

Theodor Lennström



Stefan Stéen

(Lars Haugen)





Malmö Redhawks – Färjestad BK

Kl 19:00, C More Live 3

