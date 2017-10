Inför: Örebro Hockey - Färjestad BK

Torsk mot Rögle i tisdags för att sedan studsa tillbaka hemma mot Luleå i torsdags, nu väntar en tuff bortamatch mot ett formstarkt Örebro.

SHL har nu varit igång under några veckor och tabellen börjar sätta sig allt, glädjande nog så befinner sig Färjestad alltjämt högt upp i tabellen, 5 poäng ner till Växjö på andra plats.Färjestad kommer senast från en 4–2 vinst hemma mot Luleå, en match som Färjestad såg ut att ha stenkoll på när de gick upp till en 3–0 ledning i andra perioden. Värmlänningarna gick dock ned sig och släppte in Luleå i matchen, som så när kunde få till en förlängning, Färjestad löste dock detta och fick tillslut med sig 3 poäng. Spelet i sig var dock inte speciellt bra sett över 60 minuter, ska det bli några poäng mot Örebro så får man förmodligen se till att hålla en högre lägsta nivåEtt glädjeämne i Färjestad som har stått sig under hela säsongsinledningen är spelet i numerärt överläge. Om spelet inte riktigt sitter i 5 mot 5 så har Färjestad alltid ett vasst vapen i PP, det är något som kan ge väldigt många poäng denna säsong.Örebro var laget i kris förra säsongen men efter en sommar där man rensade ut ordentligt i hela organisationen så har man nu fått fart på grejerna igen. Laget ligger på femte plats, något som får anses som en skräll, de flesta hade nämligen Örebro väldigt långt ner i tabellen på förhand.Örebros styrka under inledningen har varit försvarsspelet, de har endast släppt in 18 mål på de inledande 10 matcherna. Det är näst minst i serien, endast serietvåan Växjö är bättre på den fronten.Det är två formstarka lag som möts denna lördagskväll, Örebro har vunnit 5 av de 6 senaste medans Färjestad har vunnit 4 av de 5 senaste matcherna. Med tanke på denna formen i de båda lagen så kan nog publiken på plats räkna med en riktigt bra hockeymatch.Nedanför ser vi vilka spelare som saknas i de båda lagen till denna match, precis som tidigare så har Färjestad klarat sig ifrån några större problem på frånvarolistan.Alexander JohanssonArvid AronssonGustaf FranzénFärjestad har skiftat ordentligt med målvakterna under inledningen, men visst känns det som att Stefan Stéen börjar ta ett litet grepp om förstaspaden? Han har stått 6 matcher och vunnit allihop, lär få fortsatt förtroende mellan stolparna mot Örebro.Notera att Martin Johansson gör comeback i Behrn Arena denna kväll, han representerade Örebro under 4 säsonger och det var där han fick sitt stora genombrott. Givetvis en speciell match för Martin som nog gärna sätter dit någon puck.Pucken släpps 18:00 i Behrn Arena, kan man inte vara på plats så sänds matchen på C More Sport.Martin Johansson – Johan Ryno – Joakim NygårdMarcus Nilsson – Linus Persson – Per Åslund Oskar Steen – Niklas Fogström – Christoffer TörngrenJens Westin – Jesse Virtanen Theodor LennströmStefan Stéen