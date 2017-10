Glöden är tillbaka i Bajen

Den som var ute i Huddinge i Onsdags fick se en rafflande match som kunde ha slutat på ett annat sätt än vad det nu gjorde om inte den första perioden hade förstört det hela, men det viktiga i mina ögon är att glöden i Bajen hade kommit tillbaka och nu känns det som att vi kan slå vartenda lag i serien.



Det har gått lite tungt på säsongsstarten och tyvärr så har vi under tidigare säsonger och även den här, behövt ca tio omgångar innan det har börjat ordna upp sig. Jag kan tycka att det är lite orättvist med den hårda kritiken med tanke på det tuffa schemat med förmodade topplag precis i början av serien och sedan har det visat sig att det är fler lag som är mycket bättre än väntat.Nu vill jag skriva om matchen mot HuddingeDet var en förstaperiod som visade att det skulle bli åka av och även om Bajen försökte så visade det sig vara alltför tamt och att det stod ”endast” 2-0 när perioden var färdigspelad så var det i underkant av vad det kunnat vara om det inte hade varit för suveräne Olle Wallberg som vaktade buren under kvällen.Dom följande perioderna visade ett annat manus än det som stod skrivet på förhand och Hammarby slog till med en kämpaglöd som jag inte tidigare sett under dom matcherna som jag sett den här säsongen. #14 Jakob Lager chippade in 2-1 efter tre minuter in i den andra perioden och det var verkligen startskottet, men nu är just den här texten ingen matchrapport.Tommy Latva är ny Huvudtränare sedan i måndags och jag vet inte så mycket om honom, men någon effekt verkar han ha haft på laget iallafall.Det en yttre betraktare som bara läser resultatet kanske utläser att Bajen slog ifrån sig bra, men enligt mig så var det mer än så. Under framförallt den andra perioden och en bra bit in i den tredje så tyckte jag att laget dominerade och spelade smart och jobbade mer för varandra och jag tror det finns mer att ta ut av den här uppsättningen.Fortfarande så är det lite avvaktande spel defensivt och jag vill att vi tar dom extra skären in i situationerna. Forwardmässigt så behöver vi få mer på mål och våga skjuta lite mer.Det kommer att bli svettigt ända fram till sista matchen på den här sidan 2017, men med hårt jobb och lite röta så kan jag fortfarande se att vi skulle kunna greja allettanplats.Jag vill säga till alla er därute i stugorna att Bajen verkligen inte har gett upp, dom här två perioderna borta mot Huddinge gav mig hopp och nu vill jag att vi blir fler på matcherna som dyker upp och sjunger, Bajen behöver oss alla och ju fler vi blir desto bättre bättre är det .-Vi ger aldrig upp!Forza Bajen , Tillsamman är vi Hammarby