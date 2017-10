Höstmörkret i Dalarna: Mora och Leksand tillhör bottenskiktet i sina respektive tabeller

I fjol slogs dem båda i ett stekhett kval och derby. Eller som media valde att kalla det: Slaget om Siljan.

Mora gick som tåget och tog Leksands plats i Sveriges bästa liga.

Men inledningen för Dalarnas två storlag har inte varit en dans på rosor i vare sig SHL eller Hockeyallsvenskan.

Förlust med 1–4 mot Örebro och sedan 0–6 mot Djurgården. De två senaste matcherna har varit en tung motsättning för nykomlingen Mora.



Nej, det är inte fullt så enkelt för Mattis Karlin och hans mannar just nu. Laget är förvisso bara ett poäng ifrån Rögle som haft stora motsättningar på sistone, men också fått luft under sina vingarna med två raka segrar. Och Mora är bara två poäng över kvalstrecket där Karlskrona befinner sig med en match mer spelad.



Men i dagsläget är Mora SHLs tabelljumbo.



Redan inför säsongen visste vi att det var svåra förutsättningar för Mora efter alla år i Hockeyallsvenskan. Det är en liten organisation i jämförelse med övriga SHL-konkurrenter. Både i den ekonomiska såväl som sportsliga frågan har Mora rätt ödmjukt fått axla kostymen i hopp om snabb etablering i ligan.



Mora har stärkt med två nyförvärv

Masarna i SHL behöver såklart få till en förändring och klubben har stärkt med backarna Marcus Fagerudd från SHL-konkurrenten Djurgården som såklart förväntas ta sig an en viktig roll i Moras försvarsspel, samt kanadensaren Brandon Gormley från AHL som också förväntas förstärka just försvarsspelet.



Det är tydligt att Mora vill försöka rusta för sin överlevnad i SHL. Med tanke på de extramiljonerna som tillkommer redan kommande säsong är en kvarvarande etablering i SHL såklart en stor och viktig ekonomisk fråga för vidare organisatorisk utveckling.



Det är inte bara Mora som har problem. Andra delar av Dalarna upplever ett kanske än värre höstmörker:

Rivalen Leksand i Hockeyallsvenskan befinner sig just nu näst sist i ligan. Leksand som behöll en stor skara spelare från gångna säsongen sågs som ett givet topplag – några talade om ett snabbt återtåg till SHL. Men spelet har inte klaffat och resultaten visar på ett nedlåtande facit.

Leksingarna på sin nästjumboplacering delar samma poängskörd med klubbarna Västervik och Troja/Ljungby men det är bara det andra krislaget Södertälje som har en sämre målskillnad.



Tidigare tränarna Markus Åkerblom och Örjan Lindmark fick sparken och Jens Nielsen fick det inte lättare när han i söndags fick se sitt blåvita gäng nollas av AIK. I Leksand råder det just nu en krisartad situation där processen om ny huvudtränare pågår för fullt. Och det är tuffa matcher att vänta:

Först serieledande Timrå redan ikväll för att sedan ta sig an en viktig batalj mot Karlskoga.

Även Mora har tuffa matcher framför sig både mot Frölunda imorgon och borta mot Brynäs på lördag. Två storklubbar som ser ut att rannsakat sig själva tillräckligt efter svag inledning och vill nu börja avancera.



Det finns en hel del att fundera på i Dalarnas respektive klubbar.



Historien har bevisat att masar är envisa. Men om varken Mora eller Leksand hittar verktyg och strategier till förändring snart kan SHL – återigen – riskera stå utan ett Dalalag.



Vill du skriva om Mora eller Leksand på SvenskaFans? Hör av dig till våra hockeyredaktörer, Viktor Alner, viktor.alner@svenskafans.com eller Niclas Viberg, niclas.viberg@svenskafans.com