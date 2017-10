Krönika: Djurgårdens inledning har imponerat i SHL

Truppen var ofta stämplade som ett "nedre mellanlag" inför säsongen. Efter att SvenskaFans samtliga SHL-redaktioner fick säga sitt tippades Djurgården på en åttonde placering i tabellen.

Efter nio spelade omgångar den här säsongen har stockholmarna visat på att man har högre potential än så...

Det brukar ta några säsonger att etablera sig i SHL när man kommit nerifrån Hockeyallsvenskan . Det här är Djurgårdens fjärde omgång sedan man återvände våren 2014, och Djurgården har sedan dess inte sett mer intressanta ut än de gör idag.Djurgården har inledningsvis forcerat med spelare som bland annat forwarden Patrik Lundh och nyförvärven René Bourque samt Andreas Engqvist i spetsen. Engqvist som hade stora skadebekymmer i KHL förra säsongen har inlett precis på det sätt som jag tror gör Thomas Johansson mer än belåten.Den NHL -meriterade kanadensaren Bourque har egentligen gått från klarhet till klarhet och visat sig vara lite av Djurgårdens fanbärare på isen. Bourque med sitt fysiska spel bidrar med hårt jobb både i offensiv och defensiv zon. Med bara tre poäng under SHLs tillfälliga poängledande Johan Ryno i Färjestad tror jag att René Bourque – så länge Djurgården håller sin fina form – kan utmana poängmässigt i ligans individuella toppskikt.En annan viktig spelare jag vill lyfta fram är backen Marcus Högström. En typ av back alla vill ha i sitt lag. En stor tuff spelartyp som tar stort ansvar i sin defensiva roll men som också hittar första- eller andrapasset som föranleder till Djurgårdens produktivitet. En annan back som också tar mycket ansvar men av det hårt arbetande och defensiva karaktären är William Lagesson. Ingen poänggivande spelare, men Lagesson har fått Robert Ohlssons förtroende och trots mycket speltid är han sällan inne på baklängesmålen.Det är imponerande hur Robert Ohlsson har arbetat med sitt spelsystem och hittills hittat en struktur under matcherna som spelarna köper och tar sig an den roll de tilldelats. Detta är givetvis grundbulten som vi också ser tydligt i nuvarande serieledande Färjestad som gjort SHL-inledningen med bravur, samt även hos andra lag som imponerat utifrån förutsättningarna, läs Örebro.Ett bevis på Djurgårdens bredd var under senaste överkörningen mot Mora som stockholmarna besegrade med 6–0. Sex mål med sex olika målskyttar där nyckelspelarna ändå var inblandade bakom de flesta av målen.Matchen var kanske inget som tilltalade Mora som en värdemätare, men den visade ändå upp på ett välmående Djurgården.Det går såklart inte att prata Djurgården utan deras målvakter. Adam Reideborn har varit burväktaren som stabiliserat Djurgårdens försvarsspel. I dagsläget svarar han dessutom som en av SHLs bästa målvakter. Sedan är Joakim Eriksson ett namn som ger Djurgården extra kapital att tillgodose på målvaktsfronten.Så länge Ohlssons mannar kan föra ett konsekvent spel och behåller det spelsystem och harmoni i gruppen man har idag kommer Djurgården att fortsätta vara ett intressant inslag i årets SHL.Det är dags vi börjar prata mer om Stockholms bästa lag.Vill du skriva om Djurgården på SvenskaFans? Kontaka någon av våra hockeyredaktörer Viktor Alner, viktor.alner@svenskafans.com eller Niclas Viberg, niclas.viberg@svenskafans.com