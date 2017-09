SvenskaFans rankar SHL: 1. Frölunda – ”Ett notoriskt medgångslag”

Göteborg kan andas frisk västkusthockey när den mår som allra bäst.



Fakta om klubben

Grundades: 1943

Arena: Scandinavium

Kapacitet: 12044

SM-fuld: 4 (6 finaler)



Huvudtränare: Roger Rönnberg

Frölunda har på några år gått från en klubb som faktiskt pratat i konkurs-termer till en förening som nu legat och nosat i toppen flera år i rad. På tre säsonger i rad kom klubben tvåa i serien, och den gångna säsongen slutade Göteborgs stolthet på en tredje plats.Klubben tog sig till semifinal där efter en jämn batalj fick bekänna sig besegrade av Brynäs. Kanske något förvånande då Frölunda hade ett lag som många förväntade sig skulle ta sig till SM-finalen. I år har klubben knappast sänkt sina ambitioner.Vi tog kontakt med SvenskaFans Frölundaskribent Philip Glucksman för att höra lite om hans tankar kring Frölunda inför säsongen.– Jag är i princip aldrig nöjd hur bra de än ha värvat men jag tycker ändå att det varit ok i år där man i princip bara ersatt spelare för spelare. Bästa värvningen är Ryan Lasch och Lias Andersson (om han stannar). Värvningen av Lias är extra imponerade då pga av hans ålder ingen klubb kan erbjuda honom mer än 23,000kr/mån (plus eventuella bonusar). Största tappen är Johan Sundström som dock inte var lika dominerade som under guldsäsongen innan och Casey Wellman då målskyttar alltid är svåra att ersätta.– Om Lias försvinner saknas det absolut centrar ( Joel Lundqvist , Pathrik Westerholm och Christoffer Ehn endast kvar isåfall) framförallt nu när unge och lovande centern Kalle Miketinac blev skadad. Skulle gärna se en stabil bra back till då det finns mycket kreativitet och ung entusiasm bland backarna men mindre defensiva färdigheter och rutin.– Det jag hittills har sett av nya målvakten Johan Mattsson så kommer han bli viktig. Men viktigaste för Frölunda är alltid forwards då laget är ett notoriskt medgångslag som spelar otroligt mycket bättre i ledning. Det gör väl de flesta lag tycker säkert väldigt många, men Frölunda måste vara extrema på denna punkt. Jag baserar detta på den statistik att gjorde Frölunda första målet i förra årets grundserie vann man 67% av matcherna (91% året innan!), släppte man däremot in första målet förlorade man 70% av matcherna (nästan samma som året innan). Det blir värre för i årets slutspel var detta otroligt tydligt där man vann 7/8 matcher när man gjorde första målet och förlorade 7/7 (!) när man släppte in första. Rasmus Dahlin tittar väl alla på och Kalle Miketinac om han inte var skadad är väl andravalet. Om 21år rankas som ungt skulle jag tipsa om Christoffer Ehn som förra säsongen kämpade och var bra i många matcher men bänken i andra. Jag tror han kan få ett lyft likt Johan Sundström denna säsong.– Otroligt mycket tror jag. Hans fantastiska passningar saknades förra säsongen framförallt i powerplay . Hittar man bara någon som kan förvalta hans geniala passningar och med lite mjukare handleder än Joel Lundqvist så kommer det bli riktigt bra.– En kreativ, pressande och puck kontrollerande hockey. Lite som Barcelona i fotboll när de var på sin topp för några år sedan. Backarna får i princip aldrig bara slänga iväg eller chippa ut en puck utan skall hitta lösningar hela tiden. Väldigt utvecklande och roligt men det kan leda till förödande spadvändningar eller frilägen. Roger och Frölunda vill och spelar oftast med en enorm forecheck respektive backcheck (fråga Ryan Lasch bland annat om backcheck) vilket jag är otroligt glad över. Jag tror med det vinner man många matcher och mästerskap.– Tycker det är kul naturligtvis. Känns som klubben är tillbaka i det läget man var 2005 då alla i princip trodde på dem. På pappret är Frölunda starka på alla lagdelar även om man kanske inte är bäst i någon. Får man behålla Lias Andersson och Carl Grundström också så ser det givetvis ännu bättre ut. Skulle de stanna kan man till och med knipa andra platsen.– Jag skriver knipa andra platsen framför Linköping som ser otroligt starka ut på pappret och jag har dem som 3a i min ranking (innan nyförvärven av Derek Roy och Patrick Mullen skall tilläggas). Fortfarande dock bara trea då jag alltid är osäker på nordamerikaner i SHL. MEN varken Frölunda eller Linköping eller Växjö för den delen (som också sett väldigt bra ut på försäsongen) kommer kunna rå på SKELLEFTEÅ säsongen 2017/2018. Jag tror det då laget i princip blivit orört med Skellefteåögon sett. Man har blivit av med sin kapten Jimmie Ericsson men det var bara bra för jag förstår verkligen inte vad han bidrog med förra året mer än med korkade tjuvnyp. Fredrik Lindgren , Niclas Burström och Sebastian Aho har lämnat hål på backplats men ersatts av Morgan Ellis, Jonathan Pudas och nu senast Michael Kostka vilket är en försämring men inte en stor sådan. Forwardssidan är i princip intakt med endast förluster av Andrew Calof och Sam Marklund som ersatts av Matt Andersson.Vi tackar Philip för intervjun.Idag kan vi enkelt konstatera att Frölunda mår bra. Laget har en brea balans med en stor tränarprofil, ekonomin mår bra, organisationen fungerar bra och Göteborg kan andas frisk västkusthockey när den mår som allra bäst.Därför är jag heller inte förvånad över att det här laget i år i princip alltid har tippats att hamna högt upp i tabellen.Kikar man närmare på Frölundas nyförvärv är Ryan Lasch det största utropstecknet. Lasch förväntas vara en av spelarna som kommer att leda Frölundas forceringar framåt – och givetvis vara med i toppen av poängligan när vi sammanfattar allt under vårkanten.Max Friberg är också ett härligt namn att se i årets SHL som jag tror kommer passa perfekt till Rönnbergs spelidé med mycket skridskoåkning och ligga på rejält i forecheckingen. Likaså gäller tvillingarna Westerhom (Pathrik och Ponthus) som är två energigivande spelare. Får tvillingarna sitt spel att stämma kan även dem bli ett offensivt vapen för Frölunda.I backformationen har klubben värvat in Adam Almquist vars stora styrka ligger i att hitta passningsytor och därmed också bidrar väldigt mycket framåt. En annan viktig back att nämna är Rasmus Dahlin, kanske en av Frölundas mest intressanta namn. En supertalang, född -00 och har redan höga förväntningar på sig i sin fortsatta utvecklingskurva.In kommer även Johan Mattsson som ska tillsammans med Frölundas Johan Gustafsson vakta buren. En helt okej målvaktsduo, inte de största namnen av SHL-målvakterna men Frölunda som helhet kommer underlätta målvakternas arbetssituation på isen.Roger Rönnberg är kanske en av SHLs bättre tränare som inger stor respekt i sin närvaro. Frågan kvarstår dock om Frölunda kan få bära hjälmar av guld till våren? Det är ingen omöjlighet.2. Växjö3. HV71 4. Brynäs5. Skellefteå6. 2. Växjö3. HV71 4. Brynäs5. Skellefteå6. Linköping7. Malmö8. Djurgården9. Färjestad10. Luleå11. Örebro12. Rögle13. Karlskrona14. MoraRankningen är sammansatt av en omröstning inom SHL-redaktionerna på SvenskaFans. Samtliga SHL-redaktioner fick skicka in en egen rankning och det summerades sedan till den slutliga versionen.