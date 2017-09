SvenskaFans rankar SHL: 10. Luleå – ”Inga diva-fasoner under Bulans styre”

Det har blåst lite motiga vindar hos Luleå på sistone. Nu är det under Bulans styre hög tid att ändra på det.

Fakta om klubben

Grundades: 1977

Arena: Coop Norrbotten Arena

Kapacitet: 6400 åskådare

SM-Guld: 1 (4 SM-finaler)



Huvudtränare: Thomas Berglund

Förra säsongen slutade klubben på nionde placering i grundserien och fick möte Malmö Redhawks i en åttondelsfinal. Längre än så blev det inte för norrbottningarna som fick bekänna sig besegrade med två raka förluster. Det var första gången Luleå missade en kvartsfinal på sex år. Nu med den nya tränaren Thomas ”Bulan” Berglund i spetsen vill Luleå komma tillbaka starkare. Det är dags att för positiva vindar i norr igen.Vi hörde med SvenskaFans Luleåskribent Sara Töyrä om laget inför säsongen.– Jag måste vara nöjd, och lita på att våra General Manager Stefan Nilsson har gjort sitt jobb...Bästa värvningen tror jag är Niklas Olausson. Han är en riktig playmaker och bra blick för spelet som dessutom fått rollen som lagkapten. Värsta förlusten måste nog bli Christian Jaros.– Just nu känns backsidan lite instabil.– Våra juniorer visar gång på gång att dem är spel sugna och är ett konstant hot.– Svår fråga, men jag får nog säga återigen Niklas Olausson. Inte bara för hans sätt att driva spelet utan också för att han har fått sig en ledarroll i laget.– Förutom kedjan med Emil Larsson, Einar Emanuelsson och Isac Lundeström, tror jag att Viktor Grahn kan bli kul att följa i vinter.– Jag förstår att vi är lågt rankade men jag skulle vilja säga 7.a. Om några säsonger kommer Luleå att kunna klättra ännu mer.– Titta bara på Brynäs förra säsong, enormt hårt jobb över hela isen av alla spelare. Ligga högt på forecheck samt våga utmana i backcheck... snabba uppspel och hård press. Inga diva-fasoner under Berglunds styre.– Det är tidigt att säga något om. Men måste jag säga något lag så blir det Skellefteå.Vi tackar Sara för intervjun.Jag har berömt Luleås organisation i många år och föreningen har någonstans alltid, utåt sätt, stått för stabilitet. Det har Funnits en klar strategi och att möta Luleå har varit minst sagt jobbigt. Sedan hände det något och på bara några säsonger har man gått från att prata guld till att prata nedskärningar på spelarbudgeten. Det är ett färskt orosmoln över Luleå som måste hitta vägar till att återfå sin stabilitet.En början på den resan är som bekant tränaren Thomas ”Bulan” Berglund. Bulan kommer till Luleå med stärkt erfarenhet från att ha coachat i en SM-finalserie som ledde till förlängning i den sjunde avgörande matchen. Bulan har blivit hyllad som tränare och har höga krav på sig nu när han kommit hem till sitt Luleå. Något man dock bör ha i åtanke är att Bulan styr över ett helt annat lag i Luleå än vad han gjorde i Gävle. Förutsättningarna är annorlunda, och även om det finns vissa frågetecken kan Bulan också vara rätt man att leda detta Luleå – långsiktigt.Viktig värvning är som redan nämnd Niklas Olausson, en spännande kille som nu återvänder till Luleå efter två säsongers frånvaro. Fick även kaptensbindeln på sig och förväntas ta en stor roll, särskilt i Luleås spel i numerärt överläge. Ett annat intressant namn som tillkommit Luleå är Joey Hishon, kanadensaren som gjorde strålande insatser under sin tid i AHL, dock senare i KHL där han spelade i Jokerit gick det något trögare. Naturligtvis hoppas både Luleå och Hishon själv att han ska hitta en passande roll för att åter bli en bärande spelare.Bulan och hans Luleå har en stor uppgift framför sig.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Vill du skriva om Luleå på SvenskaFans? Ta kontakt med någon av våra Hockeyredaktörer niclas.viberg@svenskafans.com, eller viktor.alner@svenskafans.comRankningen är sammansatt av en omröstning inom SHL-redaktionerna på SvenskaFans. Samtliga SHL-redaktioner fick skicka in en egen rankning och det summerades sedan till den slutliga versionen.