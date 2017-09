SvenskaFans rankar SHL: 12. Rögle – ”Rögle söker stabiliteten”

Rögles utmaning är att slippa kvalserien och forma ett stabilt SHL-lag.

Rögle BK är laget som under den moderna tiden av vår hockeyhistoria pendlat mellan Hockeyallsvenskan och SHL flest gånger. Nu är det första gången i klubbens moderna historia som man hängt sig kvar i högsta ligan så långt som tre säsonger, även om det i våras var nära på ännu nedgradering.



I kvalserien mötte Rögle BIK Kalskoga men lyckades hantera både pressen och motståndet och säkrade sin plats till SHL 2017/18. Det här är fjärde sejouren i SHL och den kommer nu garanterat att vara i tre säsonger. Det största fokus för Rögle BK bör att hitta sportslig stabilitet för att säkerställa sin roll i Sveriges bästa liga. I framtiden behöver föreningen sätta tydliga mål för framförallt ett slutspel.



-----



Vi tog kontakt med Jenny Karlsson, Röglefan, för att höra mer om laget inför säsongen.



Är du nöjd med hur Rögle har agerat på transfermarknaden? Vem är den bästa värvningen respektive värsta förlusten?



– Jag är väldigt nöjd med de spelare Rögle har värvat, med tanke på hur föregående säsong såg ut så känns det inte som att de borde kunna ha lockat hit de spelarna som de faktiskt har gjort. Att Ted Brithén och Juhamatti Aaltonen väljer att återvända är fantastiskt kul, samtidigt har de bland annat fått in en väldigt tekniskt bra back, Craig Schira. Schira är den jag är mest imponerad av än så länge av nyförvärven. Den största förlusten är helt klart Anders Lindbäck. Jag är otroligt tacksam att Rögle hade förmånen att ha honom mellan stolparna förra säsongen, det är en fantastisk hockeymålvakt.



Finns det några uppenbara brister i lagbygget?



– Brister har alla lag, men det jag tror många av oss är rädda för är en lika skadedrabbad säsong som föregående. Rögle hade 30 kontrakterade spelare förra säsongen, på grund av att de hade 8-10 skadade spelare varje match, mer eller mindre. Det tog hårt på alla inblandade, och laget kunde inte visa upp sin fulla styrka (utan ”ordinarie trupp”) en enda gång. En svaghet för Rögle har den här säsongen är ju givetvis att Lindbäck inte vaktar kassen längre, men Ville Kolppanen har visat stor potential och kan förhoppningsvis spika igen kassen under säsongen.



Vilken lagdel är det som bär laget?



– Här måste jag faktiskt få hylla Rögles materialförvaltare, Fredrik ”Fidde” Andersen. Han servar grabbarna i laget på bästa sätt och ser alltid till att ge spelarna de bästa förutsättningarna när det kommer till utrustning osv. Utan honom hade laget varit ingenting.



Finns det någon spelare i Rögle man ska hålla extra öga på i år?



– Craig Schira nämnde jag tidigare. Sett till forwards-sidan tror jag att Simon Ryfors kommer fortsätta blomma ut efter sin fina säsong nu senast, och Edwin Hedberg och Sebastian Collberg blir farliga. Jag tror även att Daniel Widing, åldern till trots, kan bli en bra poängspelare när han är tillbaka.



Vilken typ av hockey vill Anders Eldebrink spela?



– Det kan nog Eldebrink svara bäst på, men givetvis vill Rögle spela en hockey som ger tre poäng i varje match. Som det brukar ser ut åker Rögle mycket skridskor och försöker vara kreativa. De använder sig mycket av hörnorna för att sedan spela in framför mål. Något som både jag och säkerligen även Eldebrink o co. önskar är att spelarna ska bli mer effektiva och jämna i sitt spel, emellanåt är det alldeles för svajigt på isen.



Rögle är rankade på 12:e placering i SHL av SvenskaFans lagredaktioner. Vad är dina spontana tankar kring det?



– Det är inte en orimlig gissning, även om jag personligen tror att de plockar en högre placering, så länge de får vara skadefria. Rögle jobbar på att bli ett etablerat SHL-lag men historiskt sett har de varit ett jojo-lag som pendlat mellan SHL och Hockeyallsvenskan, men det ska ändras på. Givetvis hoppas jag att Rögle tar sig över strecket och kvalar om en slutspelsplats. Rögle är i SHL för att stanna!



Vilket lag vinner SM-guld och varför?



– Jag har inte spanat in de andra lagens värvningar/trupper tillräckligt för att uttala mig bra om vilka som har störst chans att vinna SM-guld. Men helt ärligt, vem som helst kan få vinna utom Malmö…



Vi tackar Jenny för intervjun.



-----



Rögle har inte varit i SHL såhär länge under modern tid och nu handlar det om att bygga vidare för att på riktigt etablera sig bland de stora.

En mycket intressant värvning är förstås, som redan nämnts, Ted Brithén. Brithén har tagit på sig rollen som lagkapten för detta lag. Han kommer att bli en spelare som ska ta en stor roll, inte bara i omklädningsrummet men också på isen. Han blir en bärande spelare som skall leda detta Rögle på frammarsch.



Vidare har Rögle stärkt upp på målvaktsfronten efter förlusten av Anders Lindbäck. Den tidigare finske KHL-målvakten Ville Kolppanen är en klar förstemålvakt avlastad av BIK Karlskogas föredetta målvakt Emil Kruse. Kolppanen kommer att spela en viktig roll i ett Rögle som i år går för att slippa kvalserien och istället sikta uppåt i tabellen.



En annan intressant värvning, som också redan är nämnd, är Juhamatti Aaltonen, tidigare i finska ligan i Helsingfors, och innan dess i Jokerit, men nu valt att återvända till Rögle. Aaltonen kommer bli en viktig central spelare för Rögles offensiv tillsammans med Brithén. Just offensiven i Rögle känns något vassare än vad den var gångna säsongen, vilket också gör det naturligt för Rögle att placera sig på bättre position än kvalserien.



Utan att låta för klyschig, men faller det mesta rätt för Rögles spelidé är det här inget lag man ska underskatta på förväg. Det kan mycket väl bli en bättre placering än 12e plats.



-----



Fakta om klubben

Grundades: 1921

Arena: Lindab Arena

Kapacitet: 5150

SM-guld: 0



Huvudtränare: Anders Eldebrink



-----



-----



Rankningen är sammansatt av en omröstning inom SHL-redaktionerna på SvenskaFans. Samtliga SHL-redaktioner fick skicka in en egen rankning och det summerades sedan till den slutliga versionen.