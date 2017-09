SvenskaFans rankar SHL: 4. Brynäs – "Vill ha mycket tid i anfallszon"

Klarar Brynäs av att förvalta den sportsliga framgången från förra säsongen?

Fakta om klubben

Grundades: 1912

Arena: Gavlerinken

Kapacitet: 7909

SM-guld: 13 (10 finaler)



Huvudtränare: Roger Melin

Brynäs har under modern tid haft det svårt i kvartsfinalerna. På 17 år har Gävleklubben bara vunnit tre kvartsfinaler, varaven var år 2000. Sedan skulle det dröja tolv år, och senast var i våras då laget besegrades av HV71 i den sjunde avgörande finalmatchen under förlängning.Men något håller på att förändras i Gävle och klubben har behållit en ovanligt stor del av sin kontinuitet sen den gångna säsongen. Nu handlar det om att försöka förvalta den framgång Brynäs hade i våras.Vi tog kontakt med SvenskaFans Brynässkribent Gustaf Berglind för att höra lite om Brynäs inför säsongen 2017/18– Brynäs har gjort en god insatts på transfermarkanden denna sommar. Insatsen skulle kunna delas i två delar. Dels gjorde Stefan Bengtzén det bra när han lyckades förlänga med de spelare han ville ha kvar i klubben. Kontinuitet har visat sig vara en viktig komponent i de lag som vunnit de senaste åren. Å andra sidan har man likaså gjort det bra när spelare plockats in utifrån. Backen från BIK Karlskoga Henrik Larsson , känns onekligen intressant men även Christoffer Liljewall kan visa sig bli mycket nyttig i en fjärdekedja med Johan Alcén och Jacob Blomqvist . Av de fyra nyförvärven lär ändå Aaron Palushaj vara den bästa värvningen. Pucken har ännu inte hunnit släppas i årets SHL men han är ändå omtalad i hockeykretsar för det han visat på försäsongen hittills.– Det var bara en spelare som inte blev kvar till denna säsong som Bengtzén skulle vilja haft kvar och det är Oskar Lindblom. Med 22 mål och stort hjärta för klubben är han onekligen Brynäs tyngsta tapp inför säsongen 2017/2018.– Några uppenbara brister är svåra att peka på. Däremot finns det en lagdel som känns osäkrare än de andra och det är målvakterna. Varken Felix Sandström och David Rautio är något frågetecken i grundserien men i slutspelet visade sig ingen av dem vara den jätte som brukar krävas för att gå hela vägen. Rautio var bra mot Linköping men sämre mot Frölunda. Mot Frölunda var Sandström bra medan de båda blandade och gav i finalserien. Potential till en jätte finns dock i form av Felix Sandström.– Förväntningarna på Aaron Palushaj, både mina egna och Brynäs, är som glasklara. Han ska vara en ledande spelare, han ska göra mål och inte minst ska han ersätta Oskar Lindblom. Aaron Palushaj är inte här för att ta nästa steg, han är här för att vinna.– Brynäs anno 2017 är ett relativt välbalanserat lag där ingen lagdel, på pappret, borde bli mer bärande än någon annan. Roger Melins spelsystem bygger på hög press, offensivt spel och mycket tid i anfallszon. Spelsättet ställer krav på forwards att ta ansvar, checka högt och hålla uppe pressen. Detta betyder inte att backarna blir oviktiga. Backarna måste också de våga spela, kliva på i anfallszon eller backa hem när det behövs. Hela laget blir en del av spelet vilket medför att ingen del blir mer bärande än någon annan. Denna typ av lagspel gör att bägge delar bär laget lika mycket fastän det kan se ut som att det är offensiven som bär laget eftersom de gör majoriteten av målen eller defensiven när de inte tillåter någon lugn stund i defensiv zon.– Frågan är om Felix Sandström och Linus Ölund egentligen har slagit igenom ännu. Båda är bra men personligen tror jag att de har mer att ge och deras definitiva genombrott kommer att komma. Årets säsong lovar fler Brynäs-talanger och längst fram i kön står Jesper Boqvist. Faktum är att han redan har spelat trettiotalet matcher med A-laget men inte fått det att lossna, han är faktiskt bara 18 år ännu. På försäsongen har han fått chansen i förstakedjan med Jesper Jensen och Kevin Clark . Om laget spelar bra och Boqvist hamnar i en lugn, utvecklande och trevlig ishockeymiljö lär han bli en attraktion för både Brynäs och Juniorkornorna i vinter.– Gamle guldcoachen Roger Melin som återvänder till Brynäs har sagt att han kommer vilja spela en liknande hockey som varit gällande i Brynäs sedan Tomas ”Bulan” Berglund tog över under säsongen 2014/2015. Den höga pressen kommer bli kvar medan man kommer försöka sprätta lite mindre puckar omkring sig vilket är något som spelarna själva varit angelägna om att åtgärda.– Enkelt svar, Brynäs IF.Vi tackar Gustav för intervjun.Observera att intervjun gjordes innan Brynäs värvade Mikael Johansson.Det var länge sedan Brynäs klarat av att behålla en sådan stomme man gjort och detta till trots att man var ett finallag. Stefan Bengtzén har agerat smart och började tänka långsiktigt redan tidigt av den förra säsongen.Brynäs mest spännande värvning är amerikanen Aaron Palushaj som verkligen visat framfötterna under försäsongen. Palushaj är tänkt att vara Oskar Lindbloms ersättare, och skulle han komma upp i liknande poängskörd om Lindblom gjorde finns det egentligen inget som tyder på att Brynäs skulle vara försvagat gentemot förra säsongen.En annan spännande värvning som jag vill nämna är backen Henrik Larsson. En skicklig poänggörare i Hockeyallsvenskan , frågan är hur väl han kommer att kunna hantera en tuffare liga.Snarare kan Brynäs förvänta sig vara en nivå bättre om de yngre förmågorna som Felix Sandström, Linus Ölund och ett mycket spännande namn, Samuel Asklöf fortsätter sina utvecklingskurvor.Roger Melin blev den som skulle ta över efter Thomas ”Bulan” Berglund. Många ställer frågetecken på Melin. Som ledare är han allt vad Bulan inte var. Men sättet att vilja spela på isen skiljer sig inte särskilt mycket och jag tvivlar på att det kommer bli sämre för Brynäs med en mindre hetlevrad tränare.Chansen är stor för en lång säsong i Gävle.1.2.3.5. Skellefteå6. Linköping7. Malmö8. Djurgården9. Färjestad10. Luleå11. Örebro12. Rögle13. Karlskrona14. Mora