SvenskaFans rankar SHL: 6. Linköping – "Fått en bredare offensiv"

Linköping styrka har oftast varit en vass spets – i år har Cluben satsat på en starkare bredd.



Sedan 2001 har Linköping varit ständigt med i SHL och oftast har man sett Linköping stångas i slutspelet – men aldrig har klubben lyckats gå hela vägen.



Förra året blev Linköping utkörda av Brynäs efter en jämn kvartsfinal. I år har klubben breddat sig och går för att åter slåss i toppen för att ta hem det efterlängtade guldet.



Vi hörde med SvenskaFans Linköpingskribent Mattias Wallenberg om läget kring Linköping inför säsongen:



Är du nöjd över hur Linköping har agerat på transfermarknaden? Vem är den bästa värvningen respektive värsta förlusten?



– Överlag är vi på hela redaktionen nöjda med hur Emwall har byggt inför årets säsong. Till skillnad från tidigare år där vi haft två toppkedjor kommer det att bli spännande att se hur idén med ett bredare lag kommer fungera.

– Det är svårt att på förhand spå den bästa värvningen. Kollar man på meriter är Derek Roy och Monstret de bästa tillsammans med Mårtensson. Men samtidigt är även Nick Sörensen och Chad Billins med och nämns bland kandidaterna. Jag ska försöka se lite djupare och gå in på betydelse i omklädningsrummet, viljan att vinna med klubben och väljer Mårtensson.



Finns det några uppenbara brister i lagbygget?



– När man läser runt bland fansens kommentarer nämns det ofta att avsaknaden av en elak, storväxt defensiv back kommer bli kännbart. Jag håller med den stora skaran om detta och tror att Linköping åter igen kommer väga för lätt i egen zon och framförallt framför egna kassen.



Vilken lagdel är det som bär laget?



– Ingen, i år handlar det om bredden.





Finns det någon yngre förmåga i Linköping man ska hålla extra öga på i år?



– Linköping fortsätter att producera bra försvarsspelare och i år tror jag att vi kommer få se mycket mer av Adam Ginning. Han gjorde ett par matcher förra året och såg inte bortkommen ut trots sin ringa ålder och erfarenhet. Tror han kommer växa ju mer ansvar han får och kommer göra en riktigt bra säsong. Passar på att slänga in ett till namn, nyförvärvet från AIK; Fredrik Karlström.



Vad betyder det för Linköping att man värvade in en målvakt som Jonas Gustavsson?



– Det betyder enormt mycket. Det var länge sen vi hade en målvakt som man på förhand visste kunde avgöra flertalet matcher. Högberg hade en enorm högsta nivå men kunde tappa koncentrationen och göra ett par misstag för mycket. Jonas kommer även betyda mycket för Jacob.



Linköping har rätt nyligen förlängt med tränaren Dan Tangnes. Vad anser du att det betyder för klubben, och vilken typ av hockey vill han förmedla?



– Det är bara resultat som räknas i sport enligt många men jag är av åsikten att kontinuitet är ett nyckelord för att få dessa resultat. Det har länge pratats om att LHC ville spela som Skellefteå gjorde (vem ville inte det?) men under dessa år värvades olika tränare som skulle förmedla denna idé. Hockeyn han vill spela innehåller mycket mod, puckinnehav och fart. När han får sina spelare att förstå idéerna fullt ut har vi sett LHC spela som ett guldlag men dalarna har varit allt för djupa och då har laget inte haft en plan b att luta sig tillbaka på. Tangens har haft ett par år på sig att bygga och i år måste det gå bättre i slutspelet annars kommer publiken tappa tålamodet.



Linköping är av SvenskaFans lagredaktioner rankade på 6e placering den här säsongen. Vad är dina spontana tankar kring det?



– Det känns som en relativt vanlig tippning kring årets lag. Detta tror jag är på grund av osäkerheten på vår offensiv. Det finns frågetecken för bröderna Olimb som föregående säsong var snudd på katastrofala samtidigt som det är en del okända namn som letat sig in. Vi på redaktionen har oss inom topp fyra vilket jag tror är fullt möjligt men då måste offensiven lyfta från träningsmatcherna.



Slutligen. Vilket lag vinner SM-guld och varför?



– Växjö. Offensiven, defensiven, målvakten, tränaren - allting osar guld.



Vi tackar Mattias för intervjun.



---



Linköping är ett minst sagt intressant lag i år. Laget har fått en bredare- men också, som vanligt, vass offensiv samtidigt som man fokuserat mycket på helheten i truppen. Ett spännande nyförvärv är målvakten Jonas Gustavsson som senaste åren har hållit sig i Nordamerika.



Vidare har man som sagt breddat i offensiven med namn som Nick Sörensen och Mark Zengerle. Linköping som oftast varit känd för sin vassa spets i förstafemman kan nu, minst, ha två vassa kedjor som leder laget. Samtidigt har bredden i defensiven ökat, och backarna ser minst sagt intressanta ut.

Ska man värva en värvning ska det bli intressant vad en spelare som Patrick Mullen kan tillföra laget längre in på säsongen. Ingen stor poänggörare med en stabil tvåvägsback som kan passa väl in i Linköpings snabba spelvändningar.



Förlängningen med Dan Tangnes visar också på att Linköping tror på den väg man valt och vill fortsätta förvalta samma spelfilosofi som tidigare. Viktigt blir det dock att Cluben får en framgång. Bättre än kvartsfinal är ett rimligt krav på årets Linköping, och där ställs Tangnes inför höga krav.



---



Redaktionen rankar

1.

2.

3.

4.

5.

6. Linköping

7. Malmö

8. Djurgården

9. Färjestad

10. Luleå

11. Örebro

12. Rögle

13. Karlskrona

14. Mora

---



Fakta om klubben

Grundandes: 1976

Arena: Saab Arena

Kapacitet: 8500

SM-guld: 0 (2 finaler)



Huvudtränare: Dan Tangnes

Rankningen är sammansatt av en omröstning inom SHL-redaktionerna på SvenskaFans. Samtliga SHL-redaktioner fick skicka in en egen rankning och det summerades sedan till den slutliga versionen.