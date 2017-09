SvenskaFans rankar SHL: 7. Malmö – "Höga förväntningar på laget"

Med ett av ligans bästa målvaktspar siktar Malmö på en lång säsong.

Fakta om klubben

Grundades: 1972

Arena: Malmö Arena

Kapacitet: 12 000

SM-guld: 2 (2 finaler)



Huvudtränare: Peter Andersson

Malmö tar SHL med storm efter lång sejour i Hockeyallsvenskan . Trots att laget kom på en åtta i fjolårets SHL tog sig skåningarna hela vägen till final där HV71 var nivån större. Nu laddar klubben inför sin tredje SHL-säsong sedan senaste avanceringen till ligan i hopp om en ännu bättre säsong.Många röster har talat, och varnat för detta Malmö Redhawks som spås bli lite av en överraskning i vinter. Vi tog kontakt med ett Malmöfan, Daniel Slätt, för att höra lite om hans tankar kring Malmö inför säsongen 2017/18:– Absolut! Framför allt har man föryngrat laget ett par snäpp vilket var nödvändigt. Niklas Arell är en riktigt tung värvning och en uppgradering från Welch, både Daniel Zaar och Max Görtz är unga Skånepågar av relativt hög SHL-klass som många andra lag säkert slickat tungan efter. Oscar Alsenfelt, som stod för en av de bästa målvaktsprestationer svensk klubbhockey har skådat ifjol, är kvar och likaså en kvalitativ stomme av spelare.– Nu har vi dessutom den högintressanta Tex Williamsson in the system (som i år spelar för Leksand ) så målvaktssidan är ju smått överflödig nästan. Mest intressanta värvningen är nog ändå Andy Miele som har set väldigt bra ut i CHL såhär långt. Håller han sig frisk förväntar jag mig 35 pinnar! Vad gäller spelarförluster så kan tapp av spelare som Thuresson, Filppula, Welch och Benoit ses som oroväckande men tvärt om tycker jag samtliga fyra inte riktigt passar in i det spel som Peter Andersson och gänget försöker etablera, och framför allt är tre av dem en bra bit över 30 år.– Inte direkt. Backsidan ser jämn och bra ut (en av de bättre i ligan) trots att man fick nöja sig med en 36-årig Tuukka Mäntylä som sista spetskomplement (killen är en konståkande köttbulle på isen btw, 170 cm och 84 (!) kg muskler, där förväntar jag mig smällar). Forwardssidan är djupare och jämnare än ifjol och i synnerhet centersidan, som med Miele, Händemark (som hör och häpna håller på att bli en högoktanig SHL-center), rutinerade Forssel och unge Lukas Haudum känns väldigt spännande.– Är Oscar Alsenfelt en lagdel? Han framstår åtminstone som det när han är på nivån han konsekvent höll under fjolårssäsongen. Och även om Malmö inte på något sätt var underdogs i matcher ifjol så kvarstår det faktum att det fina resultatet på 81 pinnar var till en relativt stor del ett resultat av hög räddningsprocent i kombination med hög effektivitet framåt. Här förväntar jag mig att man tar ett kliv i rätt riktning i år och blir ett lite mer dominant lag rent spelmässigt. Det är egentligen mer viktigt än att 10-15 poäng till i tabellen (det kommer komma på köpet ändå om man ökar sin puck possession).– Jag nämnde han tidigare - Lukas Haudum. Har potential att bli en av sitt lands (Österrike) bästa spelare, är jag helt övertygad om. 183 cm, väldigt bra pucksinne, en klassisk offensiv center som tar för sig på isen och har dessutom fått styra PP2 från vänsterposition under CHL & försäsongsmatcher, vilket han gjort väldigt bra! Här har vi alla höga förväntningar framöver, men det återstår att se om genombrottet kommer redan i år.– Fart och mål! Ska jag vara helt ärlig så rankar jag inte Zaar högst upp bland våra värvningar. Tror att det kommer bli en viss inkörningsperiod nu när han lirat på liten rink ett tag. Men det är precis den här typen av spelare man ska bygga framgångsrika lag på i dagens hockey, inte Thoresen-värvningar.– Tycker att årets forwardsvärvningar speglar filosofin som man satt med nuvarande tränartrio: Högt tempo både med och utan puck, och flygande anfall. Detta är väl lite synonymt med Skånehockeyn i allmänhet, men nu har man tagit det ett snäpp längre och speciellt mot Växjö i kvarten (ett lag som inte spelar en särskilt rak nord-syd hockey) lyckades man utmärkt med denna filosofi (i kombination med ganska fysiskt spel). Just den fysiska aspekten hoppas jag att man kan behålla även om årets trupp väger lite lättare än fjolårens upplagor, då det är en viktig del av inte minst att få över momentum (och publiken) på sin sida i hemmamatcherna.– Fullt rimligt. Topp 6 är målsättningen och det tror jag man kan nå om man lyckas ta ett steg med sitt grundspel och puck possession - för offensiv spets, stabil defensiv och målvaktsspel är redan avcheckat för att ligga däruppe.'– Väldigt bra fråga. Topp 8 känns jämnare än någonsin och det finns inte samma tydliga topplag som tidigare år. Jag tittar på försvar och målvaktssida och säger att Linus Söderström och hans mannar framför sig (om de får vara skadefria) bör ha vad som krävs för att repetera vårens bragd. Mycket på grund av att det är få lag i toppen som ser bättre ut i år än ifjol på pappret, och HV71 med två enorma jokrar i Ejdsell och Engvall i en redan skarp forwardsbesättning bör ha alla förutsättningar för att gå hela vägen. Hoppas att mitt Malmö ger dem en bättre fajt om det denna gången dock! Men guldet stannar i Jönköping.Vi tackar Daniel för intervjun.Vi går mot en säsong med ovanligt bra målvakter i ligan. Ett lag som särskilt sticker ut är just Malmö med Oscar Alsenfelt och Cristopher Nihlstorp som vaktar buren. Denna duo utgör sig till seriens starkaste målvaktspar, en dröm för utespelarna som kan känna både trygghet och tillit att målvakterna kan lösa situationerna.Det krävs bra målvakter för att komma långt, och inte nog med det har Malmö också stärkt med spelare som Daniel Zaar som jag tror starkt på i vinter och Andy Miele, en riktig intressant nordamerikan som dominerat i AHL under flera säsonger.Malmö har en intressant bredd bland backar med många defensivt skickliga spelare samtidigt som det finns en del namn som kommer rätt ofta få skriva in sig fler än en gång i matchprotokollet.Truppen är mycket intressant och jag säger som så många andra – se upp för Malmö Redhawks.

Rankningen är sammansatt av en omröstning inom SHL-redaktionerna på SvenskaFans. Samtliga SHL-redaktioner fick skicka in en egen rankning och det summerades sedan till den slutliga versionen.