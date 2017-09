SvenskaFans rankar SHL: 8. Djurgården – "Forwards måste producera"

Djurgården satsar för att komma längre än åttondelsfinal – men har laget vad som krävs?

Fakta om klubben

Grundades 1891

Arena: Hovet (& Globen)

Kapacitet: 8094 (13850)

SM-guld: 16 (25 sm-finaler)



Huvudtränare: Robert Ohlsson

Klassiska Djurgården går in på sin fjärde SHL-säsong sedan man tog sig tillbaka till finrummet efter en kortare sejour med två säsonger i Hockeyallsvenskan . Sedan dess har stockholmsklubben som bäst kommit sjua i tabellen säsongen 2015/16, den säsongen tog sig klubben till kvartsfinal men inte längre än så.I våras hamnade Djurgården på en tionde placering och blev sedan utslagna av Färjestad i åttondelsfinalen. Nu är det läge för Stockholms stolthet att med ny kraft ta sig an utmaningen att nå åtminstone en kvartsfinal.Vi tog kontakt med djurgårdaren Marcus Kullin för att höra lite om hans tankar kring Djurgården 2017/18:– Får nog säga att jag ändå är skapligt nöjd med utfallet på transfermarknaden i år. På förhand känns ju Andreas Engqvist som den bästa värvningen. Lite frågetecken för hälsan där, dock. Men jag litar blint på att Jocke Eriksson och company vet hur status är där. Värsta förlusten är utan tvekan Matt Anderson , snudd på oersättlig enligt mitt sätt att se på det.– Säger som alla andra andra: Backsidan. Marcus Fagerudd måste gå på vatten under säsongen annars kan det bli jobbigt.– Med tanke på att backsidan ser ganska svajig ut måste forwards producera. Känns som att Engqvist, Bergfors och i viss mån Ridderwall får dra ett tungt lass.– Bröderna Davidsson visade framfötterna redan förra säsongen, annars känns Axel Jonsson-Fjällby som en ruggigt intressant spelare. Yvig i sin spelstil men ger aldrig upp och irriterar ständigt motståndarna. Skulle bli förvånad om han inte får mer speltid än under förra säsongen.– Bourque är för min del ytterst svårbedömd. Det är lätt att bli "Eliteprospects-blind" och tycka att en spelare med dom meriterna ska dominera i SHL. Men Bourque har ju egentligen aldrig varit en målskytt av stora mått och lär ju knappast vara det nu heller. Men ge killen lite tid så tror jag absolut att han kan göra en hel del nytta med skymningar framför mål, feta tacklingar och kanske en och annan kasse med. Då skulle jag vara nöjd, åtminstone.– Inbillar mig att Ohlsson förespråkar en ganska offensiv hockey där backarna gärna får följa med i anfallen. Inte mig emot men är lite orolig över att Ohlsson styr en skuta där backarna mycket väl kan vara isbergen som sänker den. Men hoppas innerligt att jag har fel.– Hoppas givetvis på topp sex men plats åtta är nog närmare sanningen. Misstänker att DIF kommer att hamna där omkring efter 52 omgångar.– Ska Linköping någon gång vinna guld så är det nu. Bra värvningar på förhand i Gustavsson, Billins, Mårtensson och Roy. Dessutom har Dan Tangnes satt sin prägel på laget nu och jag tror att det kan vara Linköpings tur, väl medveten om att jag får ta på mig dumstruten om laget crashlandar i kvarten.Jag måste börja med att nämna Joakim Ericsson, gästrikesonen som tidigare spelade i Växjö men som inför den här säsongen skrev på för Djurgården. Eriksson sågs förra säsongen som en toppmålvakt i SHL och det gick såhär i efterhand kanske inte riktigt som Eriksson och Växjö hoppades på. Men i Djurgården finns andra förutsättningar. Precis som Djurgården vill Eriksson har revansch den här säsongen, och det finns egentligen inga tvivel på att han kan bli oerhört viktig för stockholmsklubben i vinter.Djurgården har ändå försökt att stärka sin defensiva förmåga med spelare som Tom Nilsson och William Lagesson, samt plockat in backen Jesper Petersson som inte bara har kvalitéer i defensiven utan också visat på en gedigen förmåga att hitta sina medspelare i passningsfickor.I offensiven är Andreas Engqvist en klart intressant tillgång för Djurgården som kommer att behöva lägga krut på sina offensiva förmågor om man ska klara av bättre resultat än i fjol. För givetvis vill stockholmarna uppleva ett riktigt slutspel i vår.1.2.3.4.5.6.7.9. Färjestad10. Luleå11. Örebro12. Rögle13. Karlskrona14. Mora ---Vill du skriva om Djurgården på SvenskaFans? Ta kontakt med någon av våra Hockeyredaktörer niclas.viberg@svenskafans.com, eller viktor.alner@svenskafans.comRankningen är sammansatt av en omröstning inom SHL-redaktionerna på SvenskaFans. Samtliga SHL-redaktioner fick skicka in en egen rankning och det summerades sedan till den slutliga versionen.