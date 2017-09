SvenskaFans rankar SHL: 9. Färjestad – "Förstaformationen som bär laget"

Färjestad är laget som i princip alltid når slutspel – når man dit även denna säsong?

Fakta om klubben

Grundades: 1932

Arena: Löfbergs Arena

Kapacitet: 8250

SM-guld: 9 (20 SM-finaler)



Huvudtränare: Johan Pennerborn

För fem-sex år sedan var Färjestad ett lag man riktigt kunnat räknat med. I slutet av 90-talet och i stort sett hela 00-talet var Karlstaklubben något av en maktfaktor i svensk hockey.Inget varar dock för evigt men Färjestad har alltid varit klubben som finns med i slutspelssammanhang, undantaget 2015 då man förlorade Play-in mot Brynäs och missade slutspelet för första gången på 20 år. Efter det har det blivit två raka förluster i kvartsfinalen.Nu fortsätter Färjestad sin långa resa till att åter bli den maktfaktor man en gång var. Hur det kommer att gå? Ja, det kan bara framtiden utvisa.Vi tog kontakt med SvenskaFans Färjestadsskribent Simon Schytzer för att höra lite om läget kring laget inför säsongen 2017/18:– Med tanke på att klubben tar nya tag och bygger för framtiden så får jag ändå säga att jag är nöjd med de värvningar vi har gjort, en del unga talanger med framtiden framför sig har kommit in blandat med några mer etablerade spelare. Den bästa värvningen som kommer göra mest nytta för laget är i min mening Ilari Melart . Med tanke på Ole-Kristian Tollefsen s frånvaro så kommer Melart betyda oerhört mycket i försvarsspelet. Tyngsta förlusten är givetvis Magnus Nygren, det ledarskapet och de poängen han gjorde är så gott som omöjligt att ersätta.– Det finns två uppenbara brister i lagbygget enligt mig, på backsidan hade det behövts någon mer spelskicklig back som kan lägga ett bra första pass. Mikael Wikstrand och Jesse Virtanen är de två som framförallt ska stå för detta men det känns något osäkert om de klarar av det. Det saknas även en eller två riktiga målskyttar i laget, spelare med potential att bli en etablerad målskytt finns men den där spelaren man alltid kan räkna med tycker jag saknas.– Framförallt är det förstaformationen som bär laget; Joakim Nygård, Johan Ryno och Alexander Johansson är ett ständigt hot framåt och kommer betyda väldigt mycket. Det finns även material till att bygga en riktigt stark andraformation, så det är framförallt de två första formationerna som kommer bära laget. Fabian Zetterlund är ett namn som är värt att lägga på minnet, han tror jag kan komma att presentera sig rejält denna säsong. Han har ett oerhört bra skott som jag hoppas han får chansen till att visa upp i powerplay spelet.– Pennerborn vill fortsätta på spelsättet som började införas förra säsongen, en modern ishockey som bygger på fart där man sätter hög press på motståndarna.– Det låter rimligt, någonstans mellan plats 6–9 tror jag det kommer att handla om denna säsong.– SM-guldet tror jag hamnar i Växjö, de har en spännande trupp och seriens bästa målvakt i Viktor Fasth. De brukar även kunna spetsa till laget med någon/några värvningar en bit in på säsongen.Vi tackar Simon för intervjun.Det går kanske inte i nuläget att prata om Färjestad utan att nämna Dick Axelsson . SHL har blivit en profil rikare samtidigt som Axelsson kommer att kunna bidra med en hel del offensiv åt Karlstagänget. Ett annat namn också värt att nämna bland Färjestads nyförvärv är Martin Johansson, spelade tidigare i Örebro och är en av ligans skickligaste skridskoåkare. Johansson kommer kan bidra med fart och energi till spelet som Färjestad kan dra nytta av.Sedan är som redan nämnts ovan spelare som Joakim Nygård med kedjekamraterna Ryno och Johansson en ruskig vass tillgång i ett lag som annars känns kanske lite blekare i det defensiva spelet. Ett spännande namn är den store finländaren Ilari Melart som med sitt fysiska spel kommer få ta en stor roll i det defensiva spelet.Färjestad har också en gedigen målvaktsduo men Lars Haugen och Stefan Stéen som jag otvivelaktigt anser kommer att bidra med den trygghet hos utespelarna som Färjestad behöver.Det är inte helt omöjligt att Färjestad, återigen, får uppleva ett slutspel.1.2.3.4.5.6.7.8.10. Luleå11. Örebro12. Rögle13. Karlskrona14. Mora ------Vill du skriva om Färjestad på SvenskaFans? Ta kontakt med någon av våra Hockeyredaktörer niclas.viberg@svenskafans.com, eller viktor.alner@svenskafans.com---Rankningen är sammansatt av en omröstning inom SHL-redaktionerna på SvenskaFans. Samtliga SHL-redaktioner fick skicka in en egen rankning och det summerades sedan till den slutliga versionen.