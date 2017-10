Det här duger inte Cluben!

Efter ännu en miserabel insats på lördagskvällen, så måste man nu kraftigt ifrågasätta vad LHC egentligen sysslar med. 6 av 9 poäng i veckan är statistiskt såklart godkänt. Men att briljera i 1 av 2 bottenmöten, för att sedan vara fullständigt överkörda mot ordentligt motstånd är inte bra nog. Och det går djupare än bara den här säsongen.

Låt oss börja med att konstatera att LHC återigen har inlett serien oerhört dåligt. Det var likadant förra säsongen. Och när man nu kritiserar LHC för denna usla inledning så finns det gott om invändningar som handlar om att förra säsongen blev ju bra till slut. Men är det verkligen sant? LHC gjorde ett antal glimrande matcher i senare delen av serien i våras. Men sen åkte man ut i kvartsfinal. En kvartsfinal där man dessutom två gånger lyckades förlora med hela 6-0. Är det verkligen en godkänd säsong? Inte i min bok i alla fall. Och det finns inga direkta indikationer på att det ska bli bättre. Att vara världsmästare efter två segrar mot seriens jumbolag blev i alla fall inte så bra.



I lördagens match i Göteborg så levererade experterna i C More en rejäl sågning av LHC. Inte helt oväntat höll inte laget själv med om det, medan vi som beskådade eländet nog antagligen höll med om varje ord. En stor del av det här faller på Dan Tagnes, eftersom det så här långt in i serien är uppenbart att laget försöker spela ett spel som spelarna inte klarar av. Och då är det upp till tränaren att se till att anpassa spelet så att det fungerar med det material som finns tillgängligt. Vilket Tangnes uppenbarligen inte lyckats med. Jag kan köpa pratet om process, men det måste vara något i den processen som då inte fungerar eftersom andra lag också byter spelare, men lyckas sätta sitt spel betydligt snabbare än vad LHC gör. Med nuvarande tränare har LHC inte levererat. De två senaste säsongerna har tagit slut i kvartsfinal, och någonstans måste en del av ansvaret för detta läggas på tränaren. En tränare som dessutom fick förlängt kontrakt redan i september. En förlängning som i ljuset av vad laget levererat med Tangnes vid rodret absolut kan ifrågasättas.



Och när vi då är inne på det förlängda kontraktet så måste man också ifrågasätta vilket ansvar sportchefen har här. Är det vettigt att förlänga redan innan säsongen börjat med en tränare som inte lyft LHC till några högre nivåer? Är värvningarna som gjorts inplockade i samförstånd med tränaren kring hur man tänkt spela sin hockey? Det är svårt att tro just nu.



Men det här går djupare än "just nu". Det handlar om många säsonger i rad med uteblivna resultat. Och det är den här analysen jag saknar från LHC. För här fokuserar man gärna på enskilda felstudsar eller små detaljer som ändå var bra. När problemet snarare är att LHC inte levererat på 10 år. 2008 var Cluben i final. Sen dess har LHC inte varit i närheten av några framgångar i SHL. Det blir därmed inte relevant att prata om någon studs hit och dit som inte var med en. För den typen av marginaler jämnar ut sig, måste jämna ut sig, över en längre period.



Det måste ske något i LHC. En utveckling där Cluben har en ledning som inte fokuserar på enskilda studsar, för höga hallhyror och andra externa faktorer som man inte själv kan påverka. LHC behöver en ledning som gör grovjobbet utifrån de förutsättningar som finns. Som tydligt kommunicerar målen och kravbilden som finns i verksamheten. Som också tydligt visar, inåt och utåt, att utebliven leverans inte accepteras. Det här blir ännu viktigare i en tid när publiken sviker. Ryktesvis är LHC på väg att ta in en konsult för att få hjälp med att komma tillrätta med den sjunkande publiksiffran. Jag tror det är en ganska tandlös åtgärd, så länge laget inte levererar. Det blir som att försöka rätta till en undermålig produkt genom att göra en snyggare förpackning. Så länge kunderna, publiken, inte ser ett värde i att betala för produkten så kommer de att stanna hemma. För att i bästa fall se matchen på TV. För att i sämsta fall tröttna helt.



Klart är i alla fall att det krävs någon form av åtgärd för att få ordning. Både spelet i det korta perspektivet, och förtroendefrågan i det långa perspektivet. För spaningen är att förtroendet för LHC från publiken just nu är lågt, mycket lågt. Och det, mer än något annat, borde bekymra de som leder Cluben.

2017-10-29 21:42:20

