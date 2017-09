Känslor, mål och 3 poäng!

Det var full fart på både publik och spelare när LHC plockade hem årets första tre poäng. Stora matchvinnare fanns i försvaret där Jonas Gustavsson och Eddie Larsson var omutliga.

Statistik

LHC´s tre stjärnor

Vilken match! Linköping slutade slarva och bjöd sina supportrar på 60 minuter av fantastisk bortahockey där Eddie Larsson i spetsen höll fortet när de blågula tryckte på mot monstret. Matchen började med en drömstart för hemmalaget och var knappt halvminuten lång när Jakob Lilja tryckte in ledningsmålet högt bakom Gunnarson. Monstret som i de två matcherna stod för något oroliga insatser var tryggheten själv i den första perioden efter att HV låg på hårt. HV lyckades ofta fånga Linköping djupt nere i zonen och för bortalagets del hade man behövt en gubbe högre upp för i banan att kunna spela ut på för att få lite is mellan eget mål och pucken. LHC kom dock igen efter pressen och hade stundtals en fantastisk press på HV-backarna och spelarna glödde av energi.Andra perioden innehöll ännu mer puck för hemmalaget men trots det massiva innehavet så uteblev farligheterna, Linköping spelade helt enkelt för bra i egen zon och lyckades sortera ut allt som kom emot dem. Trots stort övertaget från hemmalaget i de två inledande perioderna så uteblev inte chanserna för LHC och både Daniel Olsson -Trkulja samt Näkyvä brände varsitt friläge; helt rena framför Gunnarson i slottet.Känslan på förhand var att HV skulle gå ut ännu hårdare i den tredje perioden men istället var det LHC som dominerade, fick med sig sitt enda PP trots att man blev mållösa där var skottstatistiken stundtals 12-0 till Linköping och till slut satte man pucken i kistan. Matchens gigant för LHC tillsammans med Jonas; Eddie Larsson, sköt och på returen slår Sebbe K in kvällens andra mål på volley. Efter detta plockar man effektivt undan HV och Monstrets första nolla för säsongen är ett faktum.24 Skott på mål 2993.10 Räddningsprocent 100.002 Utvisningsminuter 411 Tacklingar 1228 Tekningar 270.00 Powerplay procent 0.003 Jonas Gustavsson2 Eddie Larsson1 Sebastian Karlsson