Powerplay räddade en poäng

Hemska 40 minuter räddades utav två ögonblick där LHC lyckades kvittera matchen genom Mathis Olimb och Chad Billins.

LHC:s 3 stjärnor

Statistik

What year is it!?Linköpings Hockey Club ser tyvärr inte ut att ha lärt sig från läxan förra året. Ett fortsatt virrigt försvar och ett osynkroniserat anfallsspel var en stor del till att man förlorade dagens premiärmatch.Det var en jämn och nervig inledning som publiken möttes av men självförtroendet på Färjestadsspelarna gick i taket när Michael Lindqvist snyggt sprätte upp pucken i Monstrets kryss. Vi varnade för honom i vår införrapport men tydligen lästes det inte på inför matchen hos LHC-försvaret. Passningen kom från Rasmus Asplund som bara 90 sekunder senare plockade upp en lös puck och återigen slängde upp den i det vänstra monsterkrysset. Linköpings anfallsspel var långt ifrån synkat. När ena spelaren gick upp högt och vann pucken var det flera mil med is till medspelarna och när chanserna istället kom framför målet var det allt för många spelare som hellre gjorde en dragning än gick på mål. Allt var med andra ord sig likt från föregående säsong.Andra perioden kunde börjat bra men LHC lyckades inte ta tillvara på det numerära överläget man hade i början av perioden och en större del av mittenakten fick man spendera i utvisningsbåset. Det var dock något av en ljusglimt i matchen då man klarade av flertalet boxplay och även ett med bara tre man på banan. I slutet av perioden så försökte man komma in i matchen igen men det blev återigen alldeles för tydligt att det inte stämde för laget idag.Linköping lyckades rädda en poäng genom att först reducera men sen även kvittera i numerärt överläge. Och visst var det bud på mer, LHC ångade på och var nära nära att även ta ledningen men Steen i hemmakassen gjorde en supermatch. Matchen gick till förlängning, där det både bjöds och brändes på en hel del lägen och båda lagen hade sina chanser att ta hem bonuspoängen. Istället avgjordes det på straffar, en spelform där Linköping enligt mitt tycke varit värdelösa de senaste åren och den formen sätter i sig när man bränner tre av tre och ger bonuspoängen till pöjkera från Karlstad.1. Jonas Gustavsson2. Chad Billins 3. Jakob Lilja3 Mål 227 Skott på mål 3612 Skott utanför 1434 Räddningar 2494.44 Räddningsprocent 88.8912 Utvisningsminuter 100.00 Powerplay procent 33.330 Mål i boxplay 06 Antal boxplay 45 Tacklingar 637 Tekningar 23