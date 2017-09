Två poäng in på kontot - Kachiing!

Det var inte vackert, det var inte effektivt, men det gav två nya poäng och en hemmaseger!



Luleå och Djurgården, två lag som känner varandra väl möttes ikväll i Coop arena och som vanligt när dessa två lag möts så är det grinigt, tätt och målsnålt.Kvällens match var inget undantag, lagen är nu uppe i fyra straffavgörande matcher, tre från förra säsongen samt kvällens möte.Första perioden var tjugo tunga minuter för Luleå, ingenting stämde laget var i total osynk och det kuggade inte i någonstans. Turligt nog så såg det rätt trögt ut även för Djurgården och inför första pausvilan stod det 0-0 på tavlan. Andra perioden blev mer händelserik, inte spelmässigt dock utan utvisningsbåset började användas flitigt av båda lagen. "To many players on the ice" var populärt. Men efter fyrtio spelade minuter stod det fortfarande 0-0 och blinkade på tavlan. I tredje perioden kom äntligen målen, och det var Luleå som nätade först genom Patrik Cehlin som hittade en lucka mellan Adam Reideborn och stolpen. 1-0 blinkade på tavlan med ca nio minuter kvar av matchen. Skulle det äntligen bli tre sköna poäng för Luleå?Två minuter innan full tid fick Renè Bourque visa prov på skicklighet när han stänkte in 1-1 i nättaket bakom Joel Lassinantti . Ytterligare en förlängning väntade och spelformen tre mot tre är fortfarande sådär härligt nervkittlande och spännande i fem minuter ( för vem skulle orka 3/3 i 20min?).Förlängningen förblev mållös och för fjärde gången lagen emellan skulle poängen fördelas via straffar, och huvudpersonerna i straffläggningen hette ...* Lassinantti - räddade Djurgårdens första straff av Renè Bourque...* E. Emanuelsson - satte elegant sin straff* Cehlin - satte spiken i kistantvå poäng checkade in på Luleå kontot och en poäng fick Djurgården ta med sig hem.26/9 spelar Luleå borta mot Linköping och den 28/9 tar man emot Svenska mästarna HV71 i Coop arena kl 19.00