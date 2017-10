Jag säger bara ”Wow” vad rolig den här starten på SHL har varit. Örebro har gått från att på förhand vara ett krislag till att briljera mot sina motståndare. Vi har bevisat att DET ÄR VI SOM ÄR ÖREBRO är tillbaka

Efter att Eero The Hero och Axel Brage slagit knockout på Linköping besegrade vi Malmö. Ett lag som vi inte har besegrat på bortaplan sedan Loket var programledare för Bingolotto. Och som grädden på moset körde vi fullständigt över Mora under torsdagskvällen. Efter denna succévecka med 10 poäng av 12 möjliga är det bara att lyfta på hatten för hela laget.För det är just det Niklas Sundblad har förvandlat Örebro 2:0 till, ett LAG där alla jobbar stenhårt för varandra ute på isen. Man spelar ett hårt pressspel där motståndarna får minimalt med tid att etablera ett eget spel. Man sätter motståndarna i en jobbig sits där lite tid brukar resultera i mycket misstag Man åker skridskor där det ser ut som att Johan Röjler har coachat laget. Och framför allt spelar varje spelare med ett stort hjärta och en stor portion passion för klubben.En person som fullkomligt personifierar Örebro 2:0 är kapten Viktor Ekbom . Som i slutskedet i matchen mot Mora då han fullständigt hänsynslöst slänger sig och täcker ett stenhårt skott trots ledning 4-1 och slutminuter. Det visar för hela laget var man har satt standarden. Tidigare har vi haft spelare som har haft en lönecheck att hämta ut på ungefär 200 lakan om än mera och spelat någon typ av dammsugarhockey. Jag tänker framför allt på spelare så som Mikko Lehtonen, Justin Hodgman och Jakub Petruzalek. Med sådana spelare bygger man ingen lagmaskin.Niklas Sundblad har kommit in som en räddande ängel i klubben. Jag tror inte jag har träffat en person som brinner så mycket för hockey. Karn fullständigt andas hockey, hårt jobb och passion. Han har lyckats byggt denna lagmaskin och få alla att tro på spelidén. Man behöver inte ha de mest flashiga spelarna för att nå långt. Vi kan dra paralleller med hur Graham Potter har lyckats med Östersund i fotbollen. Det räcker med att samla ihop ett 20 tal individer och våga tro på en spelidé och på en vision och få varje spelare att bidra med just deras individuella kvalitéer. Precis har Sundblad fått ihop denna spelartrupp i Örebro.Man måste också ge en stor eloge till sportchefen Niklas Johansson som kom in i ett oerhört tufft läge där man fick bryta kontrakt och börja om från noll. Spelarbudgeten krymptes med hela 8 miljoner inför året och klubbens rykte var som bekant inte det bästa för resten av hockeysverige. Mot alla förutsättningar har han hittat otroliga fynd i Eero Kilpeläinen som just nu är seriens bästa burväktare. Man har hittat en framtida landslagsback i Jonathan Andersson och en målgörare av rang i Sakari Manninen. Detta till en mycket effektivare kostnad än sin föregångare kan man lugnt säga.Hockeysverige, vi har bevisat att vi är livsfarliga underdogs,DET ÄR VI SOM ÄR ÖREBRO är tillbaka på banan.