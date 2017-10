Efter två raka förluster hittade Örebro äntligen tillbaka till segerspåret med säsongens hittills bästa match. Det var en sådan där perfekt fredagskväll i Saab Arena med en klassisk kämpaseger.

Linköping hade läst Örebros inledningar

Onödiga utvisningar ställde till det

Örebro jobbade sig tillbaka

Tufft om Mullen var med i Robinson

Eero hade en magisk kväll

Linköping millimeter från kvittering

Bröderna Sedin

En perfekt fredagskväll

Vi gör det imorron igen

Linköping hade läst Örebro från början, de visste att vi kommer ut hårt i början av matchen och ta tag i taktpinnen. De slog till med samma medicin och skapade ett antal halvlägen och framför allt var det kedjan med Lilja, Roy och Gordon som skapade oreda för Örebroförsvaret. Det var rena rama Hawaiihockeyn med chanser hit och dit i inledningen där Marcus Weinstock fick fri gata men brände ett gyllene läge. I mitten av den första perioden åkte Roderigo Abols ut för en ganska billig slashing och i bytet efter lurade Roy upp Hellström på ett mosbrickaköp på läktaren och var då tvungen att trippa Roy.I mitten av den första perioden åkte Roderigo Abols ut för en ganska billig slashing och i bytet efter lurade Roy upp Hellström på ett mosbrickaköp på läktaren och vilket resulterade i en trippingutvisning på Hellström. Man vinner aldrig en match i utvisningsbåset. Linköping svarade med klapp klapp spel och ett rappt skott från den offensiva backen Chad Billins . Skottet letade sig förbi en skym Kilpeläinen. I det här läget kändes Linköping hetare och kvickare i matchen.Men Örebro skulle komma tillbaka i matchen för drygt 4 minuter senare tog Viktor Ekbom emot pucken på offensiv blå och elegant förlängde den till Christopher Mastomäki. Mastomäki hängde upp kvitteringen genom ett stenhårt skott som letade sig in bakom Jonas ”Monstret” Gustavsson. Och Örebro brukar göra sina mål med dominoeffekt den här säsongen. Bara minuten senare blev Amerikanaren Patrick Mullen utvisad för en tripping.Just Mullen hade nog varit risigt ute om man hade genomfört ett Robinsonöråd efter matchen. Mullen hade inför matchen -6 på kontot vilket är sämst i hela laget och värre skulle det bli. Örebro hade tidigare spelat 9 numerära överlägen men inte fått något resultat i målprotokollet. Men den här gången skulle det bli tionde gången gillt. Jonathan Andersson serverade Libor Hudacheck som ett klassiskt Hudacheckmål som han nästan kan ta patent på från och med nu då han stegade in i slottet och placerade upp pucken bakom ”Monstret”. Örebro hade vänt matchen på ett oerhört stabilt sätt.Linköping startade den andra perioden med ett lika högt tempo som i den första men Eero Kilpeläinen hade en magisk kväll som likt i hemmamatchen mot Luleå och var trygg som en filbunke när Linköping ångade på. Med 5 minuter kvar av andra lyckades Emil Sylvegård åka till sig ett friläge och fick då några slashingar av Jonathan Andersson som inte riktigt hängde med. Domaren höjde armarna i luften och beordrade straff för hemmalaget. Norrmannen Matthis Olimb fick förtroendet att förvalta straffen men Eero ”The Hero” väntade bara ut norrmannen iskallare än en snöstorm i Novosibirsk. Det blev sedan en jämn match där både lagen skapade lägen. Det blev sedan en mållös period där matchen gick lite i tempo jämfört med den första perioden.I inledningen av den tredje perioden fick Linköping ett ypperligt läge att utjämna när Derek Roy la över pucken mot Jakob Lilja som drog på ett stenhårt skott. Domaren pekade på mål men efter ett samtal på satellittelefon stod det klart att pucken gick i ribban och ut vilket var glasklart på reprisen. Örebro hade jobbat sig till marginalerna på sin sida den här matchen. Linköping pressade Örebro som hade en mur till matchvinnare i Eero ”The Hero”. Med 8 minuter kvar av matchen drog sig Anton Karlsson hos motståndarlaget på sig en dum interferenceutvisning då pucken var i totalt andra änden av banan.Örebro tog in bröderna Spink precis när utvisningen hade avverkats som började leka bröderna Sedin. Bartley hittade Tyson som frispelade Tylor som trots en snäv vinkel fick in pucken. Kanske det vackraste målet hittills i säsongen. Äntligen kom den där effektiviteten som vi har väntat på. Matchen skulle senare definitivt avgöras då Gustav Backström rensade in pucken i ett öppet mål med två minuter kvar. Faktisk Backströms första mål i SHL sammanhang. Bara att ställa pucken i bokhyllan där hemma och visa barnbarnen i framtiden.Örebro stod för en urstark vändning i en mycket tuff bortamatch. Största hjälten var Eero Kilpeläinen som var rena rama muren i kassen. Där har NJ gjort ett riktigt stort fynd, hade PG varit kvar hade vi kanske haft “Monstret” i kassen som inte har börjat övertygande i SHL hittills. ”Monstret” har dessutom en månadscheck som räcker till sisådär tio resor i förstaklass till New York i månaden. Jag blev också riktigt imponerad av Christopher Mastomäki som visade en oerhörd vilja och kämpaglöd ikväll. Mycket roligt att se Kalle Olsson tillbaka i laget och ledde fjärdekedjan på ett utmärkt sätt. Effektiviteten var mycket bättre liksom spelet i powerplay Det var en sådan där perfekt fredagskväll. Vad säger ni grabbar vi gör om det här fast hemma i Behrn imorron igen vid ungefär samma tid. Då nedsläpp i häxkitteln klockan 18:00