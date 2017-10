Ett lag med en otrolig passion och kärlek

Det här var verkligen kvällen som hade allt och lite till. En match med hockey i toppklass, en magisk inramning av Sveriges bästa hockeypublik och seger mot största antagonisten i ligan. Örebro Hockey, ett lag med otrolig passion och kärlek.

En underbar sargstuds



Match med slutspelskaraktär

Utvisning ställde till det

Dags för Grönborg att ringa Andersson



Färjestad tryckte på

Arenan exploderar i eufori



Inte långt från en glädjetår

Matchen började i ett starkt tempo med en hög aggressivitet från båda lagen. Hos motståndarna var det kedjan med Lindqvist, Axelsson och Asplund som började bäst. När vi hade kommit in drygt 6 minuter av matchen lyckades Glenn Gustavsson företagsamt skapa sig ett friläge som han brände tätt utanför. Pucken gick då istället till Cristopher Mastomäki som slog pucken i sargen. Studsen blev sådär underbart underlig och pucken gick då rakt fram till Gustavsson som kyligt placerade in 1-0 bakom Steen i Färjestadskassen. Den där sargytan blir att scouta för motståndarna som kommer till Behrn Arena. Örebro fick en oerhörd energi av målet och lyckades också få med sig ett powerplay några minuter senare.Den finska bjässen Ilari Melart satte in en ful tackling i ryggen på Tyson Spink och fick då sätta sig och spela kort i 2+10 minuter. Örebro hade tryck i powerplayspelet men passningarna på offensiv blå var stundtals lite slarviga. Där finns det rum för förbättring. Färjestad växte sedan in mer i matchen och 16:43 snurrade Sebastian Erixon bort två Örebrospelare och elegant avslutade med ett rappt skott från slottet. Det var kvitterat i det glödheta derbyt. Vi gick till pausvila med en jämn matchutveckling med mycket känslor, man fick nästan lite slutspelvibbar av spelet. Örebro började den andra perioden bäst med att trycka ner Färjestadsförvaret med långa anfall. Jag måste verkligen berömma fjärdekedjan med Gustavsson, Mastomäki, Ahl som var en mardröm att möta för Färjestad där man gick ut med 100 % energi i varje byte.13 minuter in i den andra perioden drog Tylor Spink på sig en onödig utvisning för tripping. Motståndarnas powerplay har varit glödhett under inledningen av SHL där man är näst bäst i hela ligan. Även den här gången skulle man få utdelning. Den finska succébacken Jesse Virtanen drog på en hästspark till avslut från blå. Pucken fick en wobblande bana och litade sig förbi Kilpeläinen. Ett tungt mål att få emot sig då Örebro förde det mesta av spelet i den andra akten.Men Örebro skulle komma tillbaka. Jonathan Andersson daskade till en puck som gick klockrent i målramen. Han skulle dock skjuta in sig i den här matchen. Örebro fick tekning i offensiv zon i efterföljande spelsekvens. En tekning som kvällens gigant Mastomäki vann klockrent till Jonathan Andersson som fick till ett bra avslut som retfullt letade sig in bakom Steen. Hade jag varit Rickard Grönborg hade jag ikväll ringt ett 019 nummer och meddelat Andersson en landslagsplats i Karjala Tournament som spelas om ungefär en månad. Andersson kan vara det största fyndet Örebro har hittat sedan Derek Ryan.Vi gick till pausvila med likaläge och det kändes ovisst. I den tredje perioden var det Färjestad som inledde piggast. Dick Axelsson missade ett jätteläge där Eero återigen visar att han kanske är den bästa burväktaren i hela ligan. Färjestad tryckte på men Örebro var skickliga att hålla motståndarna på rätt sida. Man kunde tydligt se att båda lagen gick all in för att vinna med nord-syd hockey i ett högt tempo. Det jag gillar med Örebros spel är att man går tydligt direkt på mål i snabba flygande attacker. Detta har jag verkligen saknat tidigare år. Inramningen i Behrn Arena var också magisk där fansen verkligen bar fram hemmalaget.Och hela arenan skulle också explodera i eufori. Med drygt 30 sekunder kvar av den tredje perioden tog backen Victor Bartley upp pucken. Han spelade den elegant till spelgeniet Sakari Manninen. Den här kedjan är så samspelt och såklart hittade han Tom Wandell som fick ett halvavslut där pucken gick upp i luften och ner på Färjestadsbacken Mikael Wikstrand s handske. Arenan i extas! Färjestad fick sedan ytterligare en superchans i slutet men som vanligt var Eero där med en oerhört stark räddning. Hesa Fredrik ljöd och detta lagbygge har gjort det igen. Nu mot absolut tuffaste motstånd.Jag kan säga att det inte långt ifrån en glädjetår när laget firade med fansen. Den förvandlingen som hela klubben har gjort ifrån ifjol. Hela laget spelar verkligen med ett oerhört hjärta för alla oss fans. Man jobbar stenhårt i vartenda byte där inte en spelare går ner sig. Det är så oerhört vackert att se laget Örebro Hockey. Ett lag med en otrolig passion och kärlek. En mardröm för motståndarna.