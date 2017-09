The boys are back in town

Äntligen är det dags för hemmapremiär och upplagt för hockeyfest i Behrn Arena. Här är de senaste förutsättningarna.

Det taktiska inför matchen.

Nyförvärven snart på ingång

Behrn Arena ska gunga ikväll

En lång väntan är över och änligen ska vi se våra rödvita hjältar glida in i vårt eget hockeypalats Behrn Arena och återigen är det Luleå som står för motståndet. Premiären uppe i Luleå var en match som hade precis allt, det var dramatik, kamp, eleganta mål. Örebro fick en uppförsbacke likt Kebenekaise då man låg under med hela 3-0 men lyckades med en oerhörd mora l vända matchen till 3-3 och var faktiskt närmast att avgöra matchen under ordinatrie tid då man hade ett massivt tryck under den tredje perioden. Luleå lyckades dock dra det lägsta strået i straffavgörandet och extrapoängen stannade i Norrbotten.Örebro kommer till spel utan sin förstacenter Joakim Andersson , ett mycket tungt avbräck. Tränaren Niklas Sundblad vill inte uttala sig om vad det rör sig om för skada men troligtvis är det hans gamla höftskada som fortsätter att spöka. Istället kommer Roderigo Abols gå in på Anderssons plats tillsammans med Weinstock och Hudacek. Örebro har en stenhård konkurrens på forwardssidan och skulle jag få göra en förändring så skulle jag vilja se Kalle Olsson i en fjärdekedja. Jag trodde personligen att Olsson skulle bli en favorit hos Sundblad med sitt hårda gedigna jobb och inställning. Istället ser det ut mer som att en utlåning till en klubb i Hockeyallsvenskan känns mer trolig.Eftersom vi hade stora problem i boxplay så vill jag se Kalle då han är lite av en specialist i den spelformen. Niklas Sundblad talade mycket om att passningspelet och spel i boxplay måste bli bättre. Luleås powerplay var hetare än en Webergrill i senaste matchen och gjorde två av sina tre mål i den spelformen. Jag tycker att Örebros box var alldeles för passiv där Luleåspelarna fick för mycket tid. Bland annat fick Johan Harju nästan en hel träning på att elegant vända runt och placera upp pucken till 3-0.Inget lag har någonsin vunnit en match i utvisningsbåset så ett mycket noggrannare spel efterfrågas utan onödiga utvisningar. Så här i början av säsongen så brukar också domarna vara extra hårda på att ta utvisningar. I Luleå saknas profilen Janne Sandström med över tusen SHL matcher! på grund av skada. Väl noterat är också att trotjänaren Karl Fabricius gör sin 800e SHL match.Backen Victor Bartley anslöt till laget under måndagen och är värvad som en kvalitativ tvåvägsback som utnyttjar det fysiska spelet. Bartley har tidigare gjort sammanlagt 12 matcher i NHL för Montréal och Nashville men missade hela fjolåret på grund av skada. Bartley har tidigare spelat i Sverige och gjorde för övrigt mål i Behrn Arena när han spelade Hockeyallsvenskan 2010 för Rögle. Bartley satte då 2-2 pucken bakom Michal Zajkowski, en match som Örebro tillslut vann med 4-2. Han blir troligtvis spelklar till lördagens match mot Växjö om alla papper är korrekt påskrivna, skrivaren på kansliet fått nya patroner och om den gamla hedliga faxen på Njs kontor fungerar. Det andra nyförvärvet Daine Todd tar flyget över Atlanten under morgondagen och är troligtvis spelklar till nästa vecka. Todd ska bli spännade att se med kvalitativa egenskaper i det offensiva spelet om han får hålla sig skadefri. Jag tror att Todd kan vara den pusselbit i laget som vi idag saknar.Jag har upplevt många magiska kvällar inne i vårt hockeypalats Behrn Arena. När trycket har varit som bäst har det känts som att hela taket ska lyfta. Fjortontre har gjort ett fantastiskt jobb och förvandlat Örebro till en av Sveriges bästa hockeypublik. Jag hoppas att Behrn Arena under denna säsong blir en häxkittel som är en mardröm för motståndarna att komma till. Tilsammans visar vi att DET ÄR VI SOM ÄR ÖREBRO!