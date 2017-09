Inför HA-premiären Västervik away

Det har gått fem månader sedan avancemangen till HA och på onsdagskvällen är det äntligen dags igen för Troja att lira allsvenskt efter tre säsonger i ettan.

Ja det har varit tre inte helt jättetråkiga säsonger i division 1 då Troja där varit en maktfaktor. Men det är i HA som Troja hör hemma och förhoppningsvis även kan bevisa det på banan oxå. Det som står helt klart är att det kommer att krävas stenhårt jobb i varje match. Om det naggas lite i kanten på det så är man väldigt sårbar i en serie som denna. Halvlojt spel i division 1 och ändå vinna blir ganska omöjligt i HA.



Hur ska det då gå? Jo försäsongen har varit rätt mkt ner på slutet men samtidigt så har det gett laget svaret om vad som krävs på denna nivå och det är ju bra. Försäsong i sig är ju egentligen ganska oväsentlig eftersom det är nu poängen börjar räknas och då kan iaf jag ta de där försäsongsförlusterna. För mig som supportrer så är det nu jag stämplar in, försäsong känns lite som en vanlig träning.



Tittar vi på premiärmotståndarna Västervik så gick de som tåget första året i HA. Det var en överraskning som hette duga för hela hockey-Sverige när VVIK landade på en galen tredjeplats i HA. Att det ska gå lika bra denna säsong är det kanske inte så många som tror. Man brukar ju dessutom prata om det svåra andra året efter att man gått upp. Ett år kan gå på eufori, sedan är det tillbaka i vardagen.



För mig personligen som Trojasupporter så har kanske den tyngsta förlusten kommit mot just VVIK. Det var i PO3 och tredje avgörande matchen för två år sedan. Troja åkte då dit i förlängning och det var en sjukt jobbig förlust, framförallt med tanke på att fyra lag gick upp den säsongen. Året efter var det dessutom VVIK som snodde en av de två platser Troja hade siktat in sig på för att då istället ta sig till HA. Men nu finns ju chans till revanch och den ska tas!



Det är som sagt premiär och det ryktas om att ett hundratal Trojaner tar sig till VVIK för att sjunga fram sitt lag till seger. Jag tror och hoppas att det blir tungan på vågen och att Troja segrar med 4-2. Hur det gick vet vi framåt 2130 på onsdagskvällen!

0 KOMMENTARER 85 VISNINGAR 0 KOMMENTARER85 VISNINGAR MATTIAS DANIELSON

2017-09-19 23:29:29

