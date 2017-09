Klädkoden

Det var upplagt för hockeyfest i LA när Troja premiärspelade i denna arena i hockeyallsvenska sammanhang. Festen uteblev dock till stor del då supportrar inte kom in och stämningen uteblev.

Det var taggat inför en fantastisk hemmapremiär i LA efter tre år i ettan. Såväl Troja Support som Ljungby Ultras var redo för att visa hockey-Sverige vilken stämning det kan bli i LA. Över 100 rödavita flaggor skulle pryda Trojaläktaren och skönsång skulle ljuda. Någon stämning blev det dock inte, det vart dött förutom att BIK-klacken hördes vid ett par tillfällen. Anledningen Troja vägrade släppa in sina egna supportrar pga fel klädsel!



Nä det är inte 1 april, detta är sant. Än värre blev allt när Trojas ordförande Pelle Wass i CMore skulle försöka förklara varför inte supportrar fick komma in. I ett av alla försök från ordföranden slank ordet fasicm ut och det flöde som redan var stort kring detta i sociala medier exploderade nu. Alla undrade om de verkligen hörde rätt, reportrarna, de som satt hemma i TV-soffan, Trojas egna supportrar och då framförallt de Troja-supportrar som hängdes ut som fasicter. Ordförandens försök i att förklara fortsatte med att om de bara tar på sig rött istället för svart, då är de välkomna. Och det hela blev bara än mer tragikomiskt, särskilt som Troja i sin egen souvenirshop säljer just svarta artiklar i form av t-shirts och hoodies. Än mer fantastisk blir historien då just dessa supportrar har med sig mer rödvita artiklar i form av flaggor än vad som finns att uppbringa i denna souvenirshop.



Det hela blir så jättekonstigt när man först pratar om att Troja Ultras varit inblandade i incidenter, sedan var de fasicter och sedan så var det inte problem alls, det var bara den svarta tröjan som var felet. Och även nu om det inte har hänt ngn incident så kommer dessa supportrar hängas ut som att "de har säkert gjort ngt".



Eftersom säkert alla inte heller vet vad Ultras står för så kan man lätt gå in på Wikipedia och hitta detta "Kärnverksamheten är att aktivt stödja sin förening från läktarna under match med sång, samordnade rörelser, flaggviftning och pyroteknik." De står vidare att de flesta Ultrasgrupperingar är fredliga men att det även kan finnas de som är våldsamma i andra länder.



Jag har varit med länge i Trojas supporterkretsar, cirka 30 år och det oftast varit god stämning mellan klubb och supportrar, men det här, det blev så klantigt hanterat så man undrar hur det bara är möjligt. Jag vill påstå att jag känner de mest hängivna och nu uthängda Trojasupportrarna väl. Jag har varit med på bortaresor långa som korta och vet vad dessa supportrar vill och det är det ska gå bra för Troja. Därför viger de en mkt stor del av sitt liv till att stötta det lag de älskar. En konsekvens av det blir att de alltså lägger enormt mkt tid och pengar för att stötta. Det är inga supportrar som åker iväg i syfte att skapa bråk. Det kan vara hets på läktaren, men så länge det håller sig där ser iaf jag inga problem, det är ngt som ingår i supporterkulturen. Som alla säkert förstår så är det inga marginalsupportrar vi snackar om här, det är de mest hängivna. Att då Troja ger sig på dessa allra mest hängivna supportrar utan några konkreta bevis på vad dessa skulle gjort för att inte bli insläppta (förutom de svarta tröjorna då) är så häpnadsväckande att jag undrar om det finns ngn liknande händelse bland Sveriges klubbar.



Det Troja såklart borde gjort är att tala om att från och med nu gäller dessa regler och de gäller för ALLA. Det skulle kunna vara utryckt som att "Gör du ngt brottsligt i LA eller annan allsvensk arena så kan du bli avstängd, t ex om du uppviglar bråk, slår ned ngn oprovocerat eller hetsar folkgrupp." Det hade varit rimligt. Att säga att ni var med om en incident för tre år sedan men inte konkret peka på vad eller ni har fel färg på tröjorna och därför ska ni inte komma in, det blir inte seriöst.



Nä nu hoppas jag Troja backar bandet och ber om ursäkt och sedan gör om och gör rätt. Dvs går ut mot alla om vad som gäller i arenan och då vill jag inte läsa ngt om färg på klädseln utan då ska det vara allvarliga händelser, som det jag nämnde ovan och där varning eller avstängning ska utgå.



Det spelades förresten match igår också, hemmapremiär i HA i LA efter tre år i ettan. Den vann Troja på straffar med 2-1 efter en riktigt stark insats, det blev tyvärr helt sekundärt denna kväll. Det skulle blivit en härlig återkomstkväll i LA med skön stämning och Tifo men det blev som sagt ngt helt annat..

2017-09-23 12:29:00

