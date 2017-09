Tröjgate samt LIF away

Vi har kommit till tredje omgången av HA och där blir det en riktig svår nöt att knäcka för Troja i form av LIF på bortaplan. Men allra mest de senaste dagarna har det handlat om Tröjor för Trojas del.

Ja de senaste dagarna har Troja blivit Tröja med hela hockey-Sverige. Alla kan nog historien nu som började med att Ultras Ljungby inte blev insläppta på hemmapremiären i LA, detta då på grund av tröjorna med trycket Ultras. I direktsändning i CMore kom sedan även ett uttalande från Trojas ordförande Pelle Wass om att tröjorna kunde kopplas till facism. Det blev minst sagt ett jäkla liv och både egna och andras supportrar samt tidningar tyckte till om detta till de utsatta supportrarnas fördel.Det fortsatte sedan med att Troja inte pudlade utan fortsatte på inslagna vägen, det var fel på tröjorna, med de tröjorna skulle dessa supportrar inte komma in. Troja Support ställde sig bakom Ultras Ljungby och meddelade att det blir inget stöd från deras sida fortsättningsvis, dessutom gick de ut med att de kommer gå vidare med dessa händelser för att se om det juridiskt sett begåtts ngt fel.Sedan kommer det en ny twist på måndagskvällen då Smålandsposten kommer fram med att en av loggorna på tröjan även finns på ngn organisation i England och som enligt Smp är facistiska. Helt plötsligt blir Trojaordförandes ord ngt rättmätiga eftersom loggan faktiskt finns hos denna mer tveksamma organisation i England. Men det som är mest fantastiskt i historen är att det verkar inte som Troja haft ngn aning om det själva eftersom det inte någon gång under dessa dagar nämnts att en av loggorna på tröjan kan ha sådana kopplingar, men nu när detta dök upp passade Troja på att trycka på att de vetat om detta hela tiden. Den självklara frågan är då dock att om man visste om det hela tiden, varför har man inte kunnat uttrycka just detta under de tre dagar som hann gå? Det får en att tvivla. Det blir inte heller bättre av att Trojas ordförande i ytterligare en radiointervju slår sig för bröstet och pekar på att vi hade rätt. Det kändes inte speciellt ödmjukt efter det som varit! Även Ultras Ljungbys medlemmar själva säger sig inte ha en aning om att loggan kunde kopplas till facistiska organsationer. Hela historien blir minst sagt tragikomisk och vi får hoppas att de inblandade lärt sig ngt av detta. Jag tror inte Troja och Ultras Lby kommer vara helt kompatibla med varandra efter detta, det lär ta tid att läka, men förhoppningsvis kan ändå nävar skakas så pass att stridsyxan grävs ned och att vi redan på fredag får se en mäktig Trojaklack på stå med tryck som aldrig förr!Vi hoppas nog alla nu att vi slipper höra med om sådant för nu vill prata hockey. Troja gjorde ju en riktigt fin insats hemma mot BIK senast och en fin insats lär behövas även på onsdagskvällen om det ska bli poäng i Leksand . I och för sig har inte Leksand imponerat direkt än så länge. 3-1 hemma mot SSK och 3-6 borta mot Löven har inlett säsongen. För Troja är det ett mkt gynnsamt läge känns det som då Troja inte har ngt som helst att förlora i denna match. Just det kanske Troja kan utnyttja mot ett som det verkar ngt ringrostigt Leksand. Känslan är att det kan skrälla här så jag tippar faktiskt att Troja segrar med 3-2! Hur det gick vet vi framåt 2130 på onsdagskvällen!