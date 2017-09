VIK-podden #5: ”Hur viktig är tröjfärgen?”

VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.





I VIK-poddens femte avsnitt, det första för säsongen 2017-18, diskuteras försäsongen.



Var är det rimligt att förväntningarna läggs på VIK Hockey för denna säsong? Hur mycket tuffare får man det på grund av att man är hela Division 1:s "storlag" och laget alla vill slå?



Vi pratar om valet att spela i gula hemmatröjor istället för svarta. Något som diskuterats flitigt på sociala medier senaste veckorna. Klubbchef Mats Brokvist har en vision om en gul "vägg" på hemmastå. Medan de flesta supportrarna, (nästan alla?) vill se laget spela i svarta hemmatröjor.

Kan det funka? Vad borde man i så fall från klubbens sida göra för att få det att fungera? Hur viktig är tröjfärgen i sig?



Vi pratar om fredagens premiärmatch mot Mariestad. Mariestad som tillsammans med Västerås tippas i toppen av Division 1 Västra. Vilket lag tar taktpinnen och vinner premiären?



Hur viktigt är det att man omedelbart tar steget tillbaka till Hockeyallsvenskan? Men är det rimligt?



Det och en hel del annat avhandlas i VIK-Podden denna gång. I detta avsnitt har Henrik Olsson med sig Johannes Nilsson, Stefan Alm och Petri Laurell.



Låt säsongen börja!



» Klicka här för att lyssna



2017-09-15 10:27:34

Att försöka sammanfatta VIK Hockeys senaste säsong, 16-17, som blev den sista i Hockeyallsvenskan för denna gång, är på många sätt och vis väldigt enkelt, samtidigt som det på andra sätt även är väldigt svårt. Så många saker har gått så otroligt alldeles fel. Hur är det ens möjligt att det kunde gå så illa? Samtidigt som alla i och runt klubben smälter detta måste vi så klart titta framåt. Vad händer nu? Hur ser framtiden ut?Steg för steg har SHL-pamparna sett till att Sveriges högstaliga i hockey, SHL, har gått mot en stängd liga. Svenska hockeyförbundet står och tittar på när dessa pampar dikterar villkoren för hur svensk hockeys seriesystem och framtid ska se ut. Det är nu hög tid att de Hockeyallsvenska klubbarna sätter ned foten. Ordentligt. Tillsammans med oss, fansen, supportrarna. Eller ska vi bara stå och se på när drömmen helt försvinner att avancera uppåt? Vad kan "vi" då göra? Vi som älskar att drömmaVIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.VIK-podden på SvenskaFans. Med supportrar för supportrar.Det är fortsatt en prövningens tid för alla VIK-supportrar. Efter att mer än halva den Allsvenska säsongen är spelad, ligger man under kvalseriestrecket till division 1. Tåget går nu, och vill man att det ska stanna på säker mark gäller det att ge allt nu. Att ge allt och att tro på sig själva... Det borde finnas både revanschlusta för de som varit med sedan tidigare och chansen att se möjligheter för de yngre spelarna som fått chansen denna säsong, så det räcker och blir över...Ett mycket blekt Västerås förlorade under tisdagskvällen mot Västervik. Skarp kritik riktas nu från många håll mot lagets inställning. Många frågor söker fortfarande svar. Var är vinnarskallarna? Vem vill ta täten och leda detta lag? Var är tacklingarna? Hur kan det se så energilöst ut? Är man helt enkelt inte bättre än tabelläget?VIK Hockey har hittat vinnarspåret och lämnat jumboplatsen. Frågan är om man lämnat den tillfälligt eller permanent? Henrik Lundberg har varit fullkomligt strålande de senaste matcherna och växt ut till den matchvinnarmålvakt detta lag så väl behöver. Vad kan man dra för slutsatser när man tittar i tabellen efter att alla lag mött varandra varsin gång? Börjar serien "sätta sig" eller inte?I onsdags kom då den efterlängtade första vinsten för Västerås. Segern borta mot Pantern följdes sedan upp av en hemmaseger på straffar mot Oskarshamn på fredagskvällen. Två vinster på tre dagar för ett lag, där förluster blivit en vana under en oerhört lång tid. Äntligen fick spelarna jubla efter slutsignalen, och känna hur det känns att vinna i Hockeyallsvenskan 16-17. Har vändningen kommit nu?