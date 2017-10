2 raka förluster i bagaget. Skador på två nyckelspelare. Seriefinal mot laget som inte förlorat på hemmaplan denna säsong. Inte optimala förutsättningar inför matchen på tisdagskvällen. En match med många minnesvärda händelser.

Fasth tillbaka i kassen och kapten Reddox med i laget, det var några förändringar i laguppställningen jämfört med Luleå-matchen. Förstakedjan med Kiiskinen-Rosén-Pettersson hölls intakt, och visade verkligen vad de kan åstadkomma tillsammans. Spelskickliga och alltid farliga i anfallszon så visar de att Lakers även denna säsong har en förstakedja för motståndarna att frukta. Men denna kväll var det inte de som själva ledde laget. Andra- och tredjekedjan med Lundberg-Shinnimin-Calof respektive Reddox-Fröberg-Brodecki var också väldigt bra och kedjorna gjorde varsitt mål i matchen. I mina ögon två likartade kedjekombinationer med 2 smarta grovjobbare tillsammans med en målgörare, Calof respektive Brodecki. Med denna bredd så kan det gå långt för Växjö i år, och sen kommer Josen och Pesonen tillbaka in i laget…Trots dessa lovord så började det i moll för Växjö. Efter en rafflande inledning, där Färjestad visade prov på sitt höga tempo, så var det också hemmalaget som inledde målskyttet. 1:37 in i matchen så skjuter Linus Persson in 1-0 från blålinjen. Ett mål som Eric Martinsson i Växjö får ta på sig. Han åker in i sin egen målvakt, vid skottögonblicket, på ett sådant sätt att om de varit i olika lag så hade målet blivit bortdömt för målvaktsinterference. Fasth kollade långt efter Martinsson, som nog insåg att hans målvakt inte var så glad över hans agerande. Efter målet så behöll Färjestad sitt grepp om matchen, med ett snabbt och underhållande spel. Växjö kom inte in i matchen förrän efter (det så förhatliga) powerbreaket, där man i tv snabbt kunde skymta en Sam Hallam som visade sitt missnöje med det spelarna presterade på isen. Det här visade sig ge effekt då Växjö sakta men säkert tog sig in i matchen igen och visade att grovjobb lönar sig. Calof sköt in 1-1 kvitteringen med 44 sekunder kvar av perioden efter att Martin Lundberg och Shinnimin jobbat hårt längs med sargen. 2 grovjobbare och en målskytt verkar vara en bra kombination.Första halvan av andra perioden var väldigt jämn, med chanser åt båda hållen. Färjestad var nära på att ta ledningen. Så nära att måljingeln och spotlightsen gick igång för att visa på mål. Fasth i Växjö-målet var dock säker på sin sak. När publiken inser att domarna inte verkar hålla med i deras bedömning så börjar de bua. Burop som försvinner när man ser reprisen. Fasth gör en utomordentligt fin förflyttning och räddar med utsträckt ben. Pucken är inte ens nära att gå in. Det höga tempot håller i sig, men i högt tempo kan misstag ske. Det blir en situation som varje lag bör använda i pedagogiskt hänseende för att visa skolboksexempel på vad man inte bör göra, och vad man bör göra. Färjestad går bort sig i ett byte, vilket ofta kan straffa sig i andra perioden när man har långt till båset. Följden blir att Växjös förstakedja kommer i en 3 mot 1 situation. Rosén släpper pucken bakåt till Pettersson som kyligt avvaktar innan han stänker upp den i nättaket. Om Färjestads byte är ett skolboksexempel på hur man inte byter, då är Växjös 3 mot 1 formering ett skolboksexempel på hur man ska göra när man kommer i 3 mot 1-lägen. Lagom avstånd sinsemellan, en triangel med den i mitten som släpande och alla har klubborna redo att skjuta om en passning kommer. Kolla in reprisen på hur Kiiskinen och Rosén står vid Petterssons skottögonblick om ni vill lära er något. Andra halvan av perioden speglas av Powerplay i 4 min för hemmalaget efter att Växjös Nils Carnbäck dragit på sig 2+2 min för hög klubba. En solklar utvisning på en lika solklar olyckshändelse. Trots att Färjestad äger spelet så skapar de inte mycket. Växjö visar prov på otroligt bra boxplay och lyckas, tillsammans med en storspelande Fasth, freda målet resten av perioden.Tredje perioden hade kanske inte lika högt tempo, men det ledde ändå till intressanta sekvenser. Den första var något förvånande, den andra hade jag aldrig kunnat förutse att den skulle ske. I början av perioden så blir Pettersson i Växjö utvisad, och det var lite svårt från soffan att förstå varför. Inte heller kommentatorn gav någon bra förklaring. Oavsett så blev Pettersson utvisad 10 min, för Dangerous Equipment enligt swehockey.se. En situation som jag inte varit med om tidigare, men jag anser att om man drar på sig en 10 min p.g.a. sin utrustning så har man klantat sig och får lära av situationen. Detta gjorde att Växjö fick strukturera om lite i kedjorna, men lyckades ändå behålla greppet om matchen. Sen hände det. Plötsligt, från ingenstans. Brodecki hamnar bakom Färjestads mål med pucken, omarkerad. Han väljer då att ta upp pucken på bladet och med en lacrosse-rörelse lyfta pucken över målvakten och in i mål. Ett mål som är en given kandidat till Årets Mål och även fick applåder från hemmapubliken.Med en 1-3 ledning, starkt försvar och en lysande målvakt så redde Växjö ut resten av matchen och tog med sig sina 3 poäng hem. En seger som gör att man nu endast är 2 poäng bakom Färjestad, som har en match mer spelad. Imorgon är det dags för ännu en tuff match. Hemmamatch mot Frölunda. Ett Frölunda som blev 0-4 förnedrat på hemmaplan av bottengänget Brynäs. Antingen så är de nere i en svacka, eller så är de otroligt revanschsugna. Förra mötet slutade med 3-1 seger till Växjö, en ny hade inte suttit fel.Men den roliga veckan fortsätter även efter Frölundamatchen. På lördag är det dags för första delen av årets Slaget om Småland. Längtar redan.