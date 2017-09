SOUMI SHOW – Finskt skarpskytte i fokus!

Det var en kväll där de offensiva krafterna skulle mätas och det skulle pinkas en del revir för det som komma skall. Det var en kväll där rätt få spelare brydde sig om det defensiva och istället var det full fart framåt som gällde.

Första perioden:

Andra perioden:

Tredje perioden:

Matchens 3 Stjärnor;

Växjö inledde i ett ordentligt uppskruvat tempo och satte 1-0 innan matchen var 2 minuter gammal genom den gamle skarpskytten Janne Pesonen. Frölunda hängde inte alls med i tempot och passningarna man levererade till lagkamrater var mest på chans vilket renderade i spelvändningar eller att man inte kom ut ur egen zon.Det såg sannerligen ut som att Växjö ville sätta Frölunda på plats efter allt guldsnack på SHLs upptaktsträff häromdagen och hade det inte varit för ett par klubbor, ett par svettiga räddningar från ”JG” och lite allmän tur hade det stått mer än 1-0 efter de 10 första spelade minuterna.Men Frölunda tog sig och efter ett Powerplay i mitten på första som inte gav utdelning åt man sig allt mer in i matchen och tryckte ner Växjö djupt i egen zon.Utdelningen kom istället i den andra perioden där Ryan Lasch , efter en Erik Karlsson -lik passning från den unge Dahlin, kom fri och avslutade säkert. Därefter svängde momentum fram och tillbaka till dess att Frölunda fullständigt glömde bort den för kvällen giftige Elias Pettersson framför egen kasse. Pettersson fintade kyligt bort målvakten och satte in 2-1 målet.Men det var en sådan där match som svängde och innan vi visste ordet av hade Sean Bergenheim prickat in 2-2 med en avsevärd skärpa.Matchen fortsatte att svänga fram och tillbaka och vi fick b la. se 2 mål från Toumas Kiiskinen där hans 4-4 mål var en riktig delikatess innan Sean Bergenheim i efterdyningarna av ett Powerplay återigen pricksköt varpå matchens slutresultat 5-4 till Frölunda fastställdes.Det var 2 lag med självförtroende på topp och där spelet i egen zon ibland gränsade till hybris. Det var tufft, jämnt, grinigt och målglatt. Det var, för att vara en match i början på september och med en hel grundserie framför sig, riktigt bra hockey. Det enda som höll försäsongsklass denna kväll var sändningen på Cmore. Men även de måste få utrymme att värma upp inför det som komma skall.Målen;Växjö 4 – Frölunda 5 (1-0, 2-4, 1-1)01:15 – Janne Pesonen ( Eric Martinsson 03:06 – Ryan Lasch ( Rasmus Dahlin 08:55 – Elias Pettersson (Toumas Kiiskinen)09:55 – Sean Bergenheim (Sebastian Stålberg)12:36 – Max Friberg (Ryan Lasch) PP114:09 – Pontus Widerström (Pathrik Westerholm)3-4 17:52 – Toumas Kiiskinen (Eric Josefsson) PP24-4 01:18 – Toumas Kiiskinen (Elias Pettersson)4-5 12:56 – Sean BergenheimSkotten: 18-22Toumas Kiiskinen – Rev, slet, spelade fult och spelade snyggt!Sean Bergenheim – Börjar sakta men säkert hitta formenRyan Lasch – Levererar match efter match