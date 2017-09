Vikten av en vinnarkultur

Kultur sägs vara ett av de svåraste begreppen som finns att definiera. Gör du en sökning på ordet på google så kommer du bli ännu mer förvirrad än tidigare. Men spänn fast säkerhetsbältena och häng med för snart kommer begreppet klarna för dig.



I media och runt omkring i idrottsvärlden hör man ofta att “Det finns en vinnarkultur” eller att “Det sitter i väggarna”. När man frågar vad det är som sitter i väggarna är det ingen som kan förklara det. Den enda förklaringen man till sist får är att det “finns en kultur bara”. För att inte nämna hur vi säger att spelare är “kulturbärare” i ett lag. Missförstå mig inte. Kulturbärare kan vara skillnaden mellan att vara ett topplag och ett lag som krigar för sin existens. Jag vill bara själv förstå vad

begreppet innebär för jag nöjer mig inte längre med att “det bara är något som finns”.



Söker du på kultur på google är första träffen.



Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och i sin tur kommer härstammar från colo 'odla'. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur)



Klarnade det för er nu? Nej, inte för mig heller. Om man söker vidare på Vad är kultur? möts man av:



Kultur i ett samhällsperspektiv. Ordet Kultur används för att beskriva hur en folkgrupp lever, med allt vad det innebär, så som seder, traditioner, lagar och regler.Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. Några olika sätt ordet kulturanvänds är; kulturfolk och kulturarv. (abmportalen.se/vad-ar-kultur/)



När jag i princip har gett upp hoppet om att någon ska kunna förklara begreppet på ett enkelt sätt springer jag på det i en bok av Fredrik Backman. I den alldeles fantastiska boken Björnstad (Ska du läsa en bok i ditt liv är det denna bok) skriver Backman att kultur är lika delar av det man tillåter och det man uppmuntrar. Jag vänder och vrider på definitionen och börjar sakta men säkert att förstå att Backman har rätt.



Lika delar av det man tillåter och det man uppmuntrar. Hur kan det formas till en förenings kultur? Ja, egentligen är det inte svårare än att lika mycket som du inte tillåter att någon kommer sent till träning, att någon slarvar med sin sommarträning, att någon inte gör sitt jobb i varje byte, att någon gnäller i media lika mycket ska du uppmuntra den som gör misstag att fortsätta våga, den som fortsätter att täcka skott med två minuter kvar och 0-5 på tavlan och den som vägleder de yngre spelarna i föreningen.



Roger Rönnberg och Joel Lundqvist är männen att tacka för den kultur som idag finns i Frölunda som kan kortas ner till “Vi ger oss aldrig”. Rönnberg uppmuntrar alla våra unga spelare till att fortsätta spela en kreativ hockey för att fortsätta utvecklas och han tillåter inte en enda att fuska med arbetsinsatsen. Lundqvist uppmuntrar alla med sin självuppoffrande spelstil och han tillåter inte någon att gå ner en enda procent på träning.



Kultur sitter alltså inte i väggarna på en förening, den finns inuti oss själva. Kultur skapas och sprids genom de värderingar vi dagligen utstrålar. Kultur skapas genom att vi höjer andra genom vår närvaro och inte tillåter negativ energi. Att skapa en bra föreningskultur tar lång tid men att rasera densamma kan ta en sekund. För er som säger att vänskapsmatcher inte har någon betydelse vill jag hävda motsatsen. Under de tunga uppbyggnadsmånaderna, under de ekande tomma vänskapsmatcherna, under de mörka månaderna i november, det är då man skapar en vinnarkultur.



Det är en vecka kvar till SHL-premiär mot Mora. Äntligen drar det igång! Jag tillåter er inte att missa matchen och jag uppmuntrar er att ta er till Scandinavium. För sådan är vår kultur i Göteborg.



0 KOMMENTARER 349 VISNINGAR 0 KOMMENTARER349 VISNINGAR NIKLAS ÅKERBLOM

Niklasakerblom.sf@gmail.com

På Twitter: nikakerblom.sf

2017-09-09 10:46:07 Niklasakerblom.sf@gmail.comPå Twitter: nikakerblom.sf2017-09-09 10:46:07

ANNONS:

Fler artiklar om Frölunda

Frölunda

2017-09-09 10:46:07

Frölunda

2017-09-07 22:02:00

Frölunda

2017-09-07 21:03:46

Frölunda

2017-09-06 20:12:00

Frölunda

2017-09-06 14:15:00

Frölunda

2017-09-03 20:07:00

Frölunda

2017-09-02 22:38:24

Frölunda

2017-09-01 10:35:00

Frölunda

2017-08-31 22:09:13

Frölunda

2017-08-30 15:50:00

ANNONS:

Kultur sägs vara ett av de svåraste begreppen som finns att definiera. Gör du en sökning på ordet på google så kommer du bli ännu mer förvirrad än tidigare. Men spänn fast säkerhetsbältena och häng med för snart kommer begreppet klarna för dig.Det var en kväll där de offensiva krafterna skulle mätas och det skulle pinkas en del revir för det som komma skall. Det var en kväll där rätt få spelare brydde sig om det defensiva och istället var det full fart framåt som gällde.Spenderar en ledig torsdagskväll med att slötitta på Frölundas sista träningsmatch för försäsongen. Borta mot Växjö. Men tänker jag Småland, 7:e september och ishockey, så får både Växjö och Frölunda ursäkta, för då går tankarna genast till Stefan Liv.Vi är nu inne i september och med bara 10 dagar kvar till SHL-premiären så är det där alla hockeyintressenter runtom i landet nu lägger sina blickar. En träningsmatch återstår dock för Frölunda och det är då en annan guldkandidat som imorgon torsdag står för motståndet, Växjö.Frölunda efter 7 matcher och Varför är Fredrik Pettersson inte i Frölunda?Det här är första inlägget på SF Frölunda för mig. Jag har länge och väl tänkt på vad jag ska skriva och hur jag ska skriva det. Har haft många tankar men nu idag fick jag feeling och bestämde mig för att slänga mig in i det seriösa direkt - hockeydomare.Tre matcher i CHL-gruppspelet avklarade. Tre vinster på kontot. På förhand var det dock på lördagskvällen Frölunda skulle ställas inför den tuffaste utmaningen då man besökte Zürich för att spela sista matchen i Champions Hockey League innan dess att SHL inleds.Det blev tredje raka segern när Frölunda besegrade Klagenfurt med 4-2. Kommande match blir betydligt svårare när de åter ställs mot Zürich.Frölunda följde upp vinsterna i de första matcherna i CHL med ännu en seger. Matchen slutade 4-2 och Ryan Lasch stod för en riktigt bra insatsTvå omgångar av årets upplaga av Champions League är spelad och för Frölundas del har det resulterat i två vinster. Efter dessa två vinster i Frölundaborg ger sig nu laget ut på en kortare bortaturné i alpländerna Schweiz och Österrike. Först ut på schemat: Klagenfurt.